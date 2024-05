Messina. Atm, altri 14 giovani autisti in servizio dalla prossima settimana

Oggi la firma del contratto di apprendistato professionalizzante. Tra i nuovi assunti anche una donna: "Torno a casa dopo 5 anni in Atm Milano"

MESSINA – Quattordici nuovi operatori d’esercizio hanno firmato questa mattina il contratto di apprendistato professionalizzante con l’Azienda Trasporti di Messina. Si tratta di ragazzi e ragazze con meno di 30 anni, che dalla prossima settimana saranno alla guida dei bus in servizio in città.

Alla firma dei contratti, avvenuta nella sede di Atm, hanno partecipato il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente di Atm Giuseppe Campagna, insieme ai consiglieri del Cda Carla Grillo e Salvatore Ingegneri, e il direttore generale dell’Azienda Trasporti Claudio Iozzi.

“Nonostante una mattinata ricca di impegni – ha detto il sindaco Basile – ci tenevo particolarmente ad essere qui. La vostra assunzione nell’Azienda Trasporti di Messina è una cosa già importante di per sé, ma lo è ancor di più perché siete giovani. Da oggi avete l’opportunità di dare il vostro contributo nel percorso di rinnovamento avviato quattro anni fa da Atm. La vecchia Azienda Trasporti era ricordata per i ritardi e non per il servizio che offriva, oggi è un’azienda sana, completamente rinnovata e con ancora molti margini di crescita”.



“Oggi è una festa e dovete essere orgogliosi di quello che andrete a fare, perché ciascuno di voi è un elemento fondamentale della strategia complessiva avviata dall’Amministrazione comunale, in cui il trasporto pubblico locale ha un ruolo di primo piano”, così il vicesindaco Mondello.

“Atm spa – ha spiegato il presidente Campagna – continua a crescere e siamo orgogliosi di accogliervi nella nostra grande famiglia. Se oggi possiamo implementare il numero di operatori di esercizio, di mezzi e di chilometri percorsi è perché abbiamo il supporto dell’Amministrazione comunale, con la quale stiamo condividendo in piena sintonia obiettivi e risultati. Nei prossimi mesi ci sarà un’ulteriore implementazione del servizio di trasposto pubblico locale, che interesserà in particolare la zona nord e il servizio notturno. La nostra mission è quella di essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. Ricordatevi sempre – ha affermato il presidente di Atm spa rivolgendosi direttamente ai giovani autisti – che il vero termometro dell’efficienza del servizio è il giudizio dei nostri clienti, che è l’unica cosa che per noi conta”.

Anche Il dg di Atm spa Claudio Iozzi ha dato il benvenuto ai 14 neo assunti e li ha esortati a lavorare con serenità, seguendo sempre le direttive dei responsabili aziendali.



La maggior parte dei 14 nuovi operatori di esercizio è di Messina, ma molti di loro erano stati costretti ad emigrare al di là dello Stretto: chi a Brescia, chi a Lecco, chi a Torino. Da oggi per loro si sono spalancate le porte di Atm spa e possono iniziare una nuova fase della loro vita nella città d’origine. Tra i nuovi assunti, i più giovani si chiamano Alberto e Orazio, entrambi classe 1999: “Siamo pronti a iniziare questa esperienza in Atm spa con grande entusiasmo”, dichiarano entrambi. Emanuele arriva da un’esperienza in Atm Milano, mentre per Orazio è la prima grande occasione professionale e sente forte il senso di responsabilità di lavorare nell’Azienda Trasporti della città in cui è nato. C’è anche una donna tra i nuovi autisti, si chiama Emanuela e 30 anni li compirà il prossimo novembre: “Ho lavorato per 5 anni in Atm Milano, ma finalmente torno a casa e sono pronta a dare il mio contributo”.

