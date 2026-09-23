 Messina, Atm festeggia i 10mila abbonamenti MoveMe in 48 ore

Messina, Atm festeggia i 10mila abbonamenti MoveMe in 48 ore

Giuseppe Fontana

Messina, Atm festeggia i 10mila abbonamenti MoveMe in 48 ore

mercoledì 23 Settembre 2026 - 16:30

Una "grande risposta da parte degli utenti", ha spiegato l'azienda ora guidata da Chiara Sterrantino

MESSINA – In appena 48 ore dalla mezzanotte di lunedì scorso, oltre 10mila persone hanno sottoscritto o rinnovato l’abbonamento MoveMe. Un successo che Atm ha voluto festeggiare sui social, parlando di “grande risposta da parte degli utenti”. Un risultato che “conferma l’interesse verso il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile. Un traguardo significativo, frutto della fiducia e della partecipazione dei cittadini”.

Dalle file a 10mila tessere

Soprattutto lunedì, in centinaia si sono recati fisicamente nei punti previsti (soprattutto a Cavallotti e alla sede Atm di Via La Farina), dando vita a lunghe attese e anche a qualche alterco. Tantissimi altri, invece, lo hanno rinnovato o sottoscritto online. Atm punta a bissare il risultato degli scorsi anni, raggiungendo quota 23mila tessere. E questo nonostante l’aumento del prezzo da 50 a 70 euro avesse generato qualche malumore, soprattutto sui social.

Nella conferenza di presentazione, la presidente di Atm Chiara Sterrantino, il direttore generale Pietro Picciolo e l’assessore Francesco Caminiti avevano spiegato che al prezzo di 70 euro l’abbonamento permette di utilizzare tutti i mezzi Atm, 7 giorni su 7 e h24.

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