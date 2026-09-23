La Team Volley Messina conferma in regia Arianna Santoro

In Serie D femminile ad alzare i palloni alle compagne ci sarà ancora la classe 2005 Santoro

MESSINA – In casa Team Volley Messina proseguono le presentazioni della prima squadra femminile che affronterà la prossima serie D. Tra le biancorosse confermata la palleggiatrice Arianna Santoro pronta ad affrontare la quinta stagione, terza consecutiva, con la società peloritana.

Santoro infatti in passato aveva già giocato con la Team Volley in under 13, campionato territoriale vinto, e under 14, poi sono seguite le esperienze al Mondo Giovane in Prima Divisione e under 14, altro campionato territoriale vinto con convocazione per il Trofeo dei Territori che è seguita. Prima Divisione e Serie D disputate anche nel post Covid alla Team Volley prima di due anni ferma per un infortunio al ginocchio. Dal 2024/2025 il ritorno in campo nella società della presidente Cardile in Serie D prima e lo scorso anno il debutto in Serie C, quest’anno sarà ancora lei a curare la regia offensiva della formazione di coach Giovanni Di Mauro.

“Sono molto felice di proseguire il mio percorso in prima squadra con la Team Volley Messina – racconta Arianna Santoro – Ho grande fiducia in questo gruppo e sono convinta che sapremo toglierci importanti soddisfazioni, concentrandoci esclusivamente sul presente e sul futuro. L’obiettivo è chiaro e condiviso: fare squadra, divertirci e dare sempre il massimo lottando su ogni pallone”.