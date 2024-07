Messina. Auto in fiamme a Ganzirri

Intervento dei vigili del fuoco

MESSINA – Il fuoco era in prossimità del lago grande. Intorno alle 22.30 i pompieri del Comando di Messina sono intervenuti per spegnere le fiamme in un’auto a Ganzirri. La squadra, proveniente dal distaccamento nord, con autopompa serbatoio e il mezzo pickup xon modulo antincendio, ha estinto l’incendio che avvolgeva completamente la vettura, distruggendone una gran parte.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta. Le cause del rogo sono in via di accertamento.