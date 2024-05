Messina. Autobus fuori strada: manovra repentina per evitare un’auto ferma al semaforo

Il presidente dell'Atm: "Servizio già ripristinato"

MESSINA – Un autobus della linea 3B, che collega anche San Placido Calonerò, è finito fuori strada questa mattina sulla statale 114 tra Galati e Santa Margherita. Il mezzo, che si stava avvicinando a un incrocio, ha dovuto sterzare bruscamente per evitare un’auto ferma al semaforo. Fortunatamente, a bordo non c’erano passeggeri e l’autista è illeso. Il presidente dell’Atm, Giuseppe Campagna, ha evidenziato che “il servizio sulla linea 3B è stato già ripristinato. L’Azienda si è già attivata per gli accertamenti del caso”.