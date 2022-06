Messina. Consiglio comunale, ecco come vengono ripartiti i 32 seggi NOMI - Tempostretto

I nomi degli eletti nel caso in cui venisse confermato il premio per le liste di Basile. Sicilia Vera riporta un parere della Regione che assegnerebbe 20 seggi alla maggioranza

di Marco Olivieri e Marco Ipsale

MESSINA – Ecco la ripartizione dei seggi del Consiglio comunale di Messina. Le liste per Federico Basile, eletto sindaco al primo turno, probabilmente otterranno il premio di maggioranza.

Si attende in ogni caso la verifica del seggio centrale nei prossimi giorni. Due le teorie in campo: secondo la tesi di De Luca, il premio di maggioranza va computato sulle sole liste che hanno superato lo sbarramento. Secondo un altro punto di vista, bisogna considerare tutte le liste a prescindere dallo sbarramento. Nel secondo caso non scatterebbe il premio di maggioranza.

Sicilia Vera riporta un parere della Regione che assegnerebbe alla maggioranza 20 seggi, non 19.

I seggi per coalizione e i nomi dei probabili consiglieri

Se il premio viene confermato, sarebbero 20 i seggi per l’area Sicilia Vera: undici alla lista Basile, sei alla lista De Luca, tre a Prima l’Italia.

Otto seggi vanno al centrodestra: Ora Sicilia ne ottiene tre, Fratelli d’Italia tre, Forza Italia uno, più Croce miglior candidato sindaco perdente. Se il candidato sindaco dovesse rinunciare, il seggio andrà a Forza Italia.

Quattro seggi andrebbero al centrosinistra, due ciascuno per la lista “Con De Domenico sindaco” e per il Partito democratico. In totale si tratta di 32 seggi.

20 seggi alla maggioranza

La lista “Basile sindaco di Messina” raccoglierebbe 11 seggi: Alessandro De Leo, Serena Giannetto, Rosaria Rita Di Ciuccio, Giuseppe Busà, Nello Pergolizzi, Cosimo Oteri, Antonella Feminò, Giulia Restuccia, a cui si aggiungono Massimiliano Minutoli, Carlotta Previti, Dafne Musolino e Liana Cannata, che però fanno parte della giunta e quindi lasceranno il posto a Pippo Trischitta, Ciccio Cipolla e uno tra Rosaria D’Arrigo e Giuseppe Schepis (in 203 sezioni su 253, D’Arrigo ha 40 voti in più di Schepis).

6 seggi alla lista “Con De Luca per Basile”: Cateno De Luca, Salvatore Papa, Raffaele Rinaldo, Emilia Rotondo, Salvo Caruso e Alessandro Brigandì.

3 seggi per “Prima l’Italia”: Mirko Cantello, Amalia Centofanti (figlia di Calogero) e Giuseppe Villari.

8 seggi al centrodestra

3 seggi per Ora Sicilia: Federica Vaccarino (figlia dell’ex consigliere Benedetto), Dario Zante e Giandomenico La Fauci.

3 seggi anche per Fratelli d’Italia: Dario Carbone, Libero Gioveni e Pasquale Currò.

Un seggio per Forza Italia (Nicoletta D’Angelo) che, in caso di rinuncia del candidato sindaco Maurizio Croce, diventerebbero due (Sebastiano Tamà).

4 seggi al centrosinistra

2 seggi per la lista De Domenico Sindaco: Cettina Buonocore e Giovanni Caruso.

2 seggi per il Pd: Felice Calabrò e Antonella Russo.

