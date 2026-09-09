Messina. Degrado al campo di atletica Santamaria Ex Gil, “condizioni igieniche inaccettabili”

Alessandro Cacciotto, consigliere della Terza Circoscrizione, sollecita l'amministrazione comunale

MESSINA – Nonostante le reiterate segnalazioni e i continui allarmi lanciati nel corso degli ultimi anni, il campo di atletica “Santamaria”, storicamente noto come ex Gil, versa ancora oggi in una situazione di degrado. A denunciarlo è nuovamente il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto.

L’impianto, punto di riferimento per il territorio, è quotidianamente frequentato da un bacino d’utenza vasto e trasversale: bambini, giovani atleti e sportivi meno giovani che utilizzano la struttura per le proprie attività fisiche e ricreative.

Condizioni igieniche precarie ai piani superiori

Le criticità maggiori si concentrano all’interno dei locali dell’impianto, come confermano anche le immagini scattate nella struttura.

«A fronte delle nostre costanti sollecitazioni – dichiara Cacciotto – abbiamo assistito soltanto a qualche esternazione ad effecto da parte dell’Amministrazione Comunale e a sporadici interventi di piccola manutenzione. La realtà è che il plesso sportivo continua a convivere, in particolare al primo e secondo piano della struttura, con precarie condizioni igienico-sanitarie, una situazione non più tollerabile che mette a rischio la fruibilità stessa degli spazi e il decoro urbano».

La richiesta di sanificazione e manutenzione

Di fronte a tale scenario, l’esponente di Fratelli d’Italia ripropone l’invito all’Amministrazione Comunale affinché si intervenga per garantire quantomeno, “in attesa di interventi di riqualificazione generale dell’impianto da anni solo annunciati ma mai realizzati”, la salubrità dei luoghi.

Pertanto, Cacciotto chiede una sanificazione e pulizia straordinaria del plesso, la rimozione dei rifiuti che insistono all’interno della struttura da tempo, ed in ogni caso un intervento immediato per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie di base all’interno di tutto il complesso sportivo. Inoltre, il rappresentante della Terza Circoscrizione chiede l’adozione di un piano di manutenzione ordinaria e la programmazione costante di interventi per garantire il decoro e la sicurezza della struttura nel tempo.

«L’Amministrazione – conclude Cacciotto – ha il dovere morale e istituzionale di non girarsi dall’altra parte e di non fare finta di nulla. Garantire pulizia e decoro in una struttura pubblica frequentata dai nostri giovani è il minimo indispensabile».