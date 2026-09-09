 Taormina Arte, Coez al Teatro Antico il 10 settembre

Taormina Arte, Coez al Teatro Antico il 10 settembre

Redazione

Taormina Arte, Coez al Teatro Antico il 10 settembre

mercoledì 09 Settembre 2026 - 12:00

Il cantautore porta a Taormina il tour estivo “Coez Live 2026 – From The Rooftop”. L'evento è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia e prodotto da Puntoeacapo Srl

Coez arriva al Teatro Antico di Taormina giovedì 10 settembre con “Coez Live 2026 – From The Rooftop”, una delle tappe siciliane del tour estivo del cantautore.

L’evento, inserito nel cartellone del Festival Internazionale Taormina Arte 2026, che ha la direzione artistica di Simona Celi, è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia e prodotto da Puntoeacapo Srl.

Coez porterà sul palco anche il suo ultimo progetto “From The Rooftop 3”, pubblicato lo scorso 22 maggio: il terzo capitolo del progetto From The Rooftop, per la prima volta anche con brani inediti.

L’esibizione, prodotta da Vivo Concerti, riprende lo spirito di un formato nato dieci anni fa e diventato nel tempo una delle espressioni più riconoscibili del percorso artistico di Coez. Nato come progetto video parallelo e più intimo rispetto alle produzioni principali e diventato poi anche un album, From The Rooftop rilegge le canzoni in una veste alternativa, tra brani del repertorio, cover e collaborazioni.

«Il tour nelle arene di pietra nasce dall’idea di voler ritrovare, dopo i grandi spazi dei palazzetti, una dimensione più intima con il pubblico, in strutture dove l’architettura racconta già una sua storia. Ci piaceva la possibilità di portare la musica in spazi inediti e in luoghi dove non sempre c’è modo di esibirsi in modo continuativo», racconta Coez.

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