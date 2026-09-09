Acr Messina, le immagini del primo allenamento al “Celeste” VIDEO

Gli allenamenti in vista della prima di campionato in Eccellenza si svolgeranno nello stadio di via Oreto

MESSINA – Il Messina torna a casa e l’ufficio stampa ha diffuso le immagini del primo allenamento, martedì 8 settembre quasi all’imbrunire, diretto da mister Alfio Torrisi della squadra. “Una comodità” l’aveva definita il mister alla vigilia della sfida di ritorno di Coppa visto che finora i biancoscudati si erano allenati turnando con le altre realtà al Marullo di Bisconte.

La formazione capitanata da Ciccio Giunta si riappropria dello stadio storico, che condividerà soltanto con la Messana Riviera che nella conferenza stampa di presentazione della stagione aveva spiegato che avrebbe lasciato la prima scelta alla prima squadra cittadina l’Acr e a seconda di ciò si sarebbe allenata lei. Le partite del campionato di Eccellenza vedranno le due formazioni alternarsi, se la Messana Riviera giocherà in casa, come accadrà questo weekend, l’Acr Messina sarà in trasferta a viceversa.

Vedremo se sarà così già questo weekend, ricordiamo che la Messana Riviera sfiderà l’Athletic Gioiosa e da tradizione la Messana giocava sabato e la nuova proprietà dopo la fusione vorrebbe mantenere questo giorno. Il Messina invece farà visita all’Augusta, dopo le sette reti rifilate alla concittadina subendone solo una inizia il campionato e c’è da conquistarsi i primi tre punti lontano dallo Stretto.