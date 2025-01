Messina. Domenica 26 al PalaRescifina il concerto de “Il Volo”

L’Azienda Trasporti metterà a disposizione del pubblico i bus navetta e prolungherà anche il servizio del tram

MESSINA – In occasione del concerto del gruppo musicale “Il Volo”, in programma al PalaRescifina domenica 26 gennaio, Atm Spa attiverà un servizio speciale. L’Azienda Trasporti metterà a disposizione del pubblico i bus navetta, che collegheranno lo Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il palazzetto.

Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 18 fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento sino al completo deflusso del pubblico. L’Azienda Trasporti di Messina prolungherà anche il servizio del tram, che continuerà a circolare fino a quando tutti gli spettatori avranno lasciato il PalaRescifina.

Atm Spa metterà inoltre a disposizione anche le navette a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio San Filippo e l’ingresso del Palarescifina.

Il biglietto (andata e ritorno) avrà il costo di 4 euro e potrà essere acquistato nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, front-office via La Farina); presso le emettitrici automatiche attive h24 (Santa Margherita, Zir, villa Dante, Cavallotti, stazione Centrale, largo Minutoli, Annunziata, via Circuito a Torre Faro, statua di Padre Pio); tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Mooney go, Drop ticket, Tabnet) e presso le rivendite affiliate SIR.

