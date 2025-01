Laura Pausini, il video dello show di Capodanno a Messina

Riviviamo il concerto del 31 dicembre al PalaRescifina, una festa che ha chiuso il tour mondiale arricchita da un medley esclusivo con i brani più iconici della disco music

Lo speciale concerto di Capodanno “Happy 2025” al Palarescifina di Messina, è stato il gran finale della decima tournée mondiale dell’artista italiana più premiata al mondo: per Laura Pausini si tratta del tour dei record, che ha superato ogni aspettativa con oltre 500.000 presenze in 80 show in tutto il mondo, un dato che la incorona l’artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

Il Laura Pausini World Tour 2023 2024, aveva preso il via il 27 febbraio 2023, con una speciale maratona live di 24 ore, tra New York, Madrid e Milano, per espandersi a raggera prima nelle storiche piazze di Venezia e Siviglia, poi nei palazzetti e nelle arene più importanti di tutto il mondo, tra Europa, Sud America e Stati Uniti, passando da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e infine nella Grande Mela, con un memorabile show in cinque lingue tenutosi lo scorso 6 aprile al The Theater at Madison Square Garden.

Il concerto di Capodanno a Messina

Il gran finale del 31 dicembre 2024 è la terza di tre date siciliane, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare scegliendo Messina come ultimo step di questa memorabile tournée, e regalando al pubblico uno show arricchito da un medley esclusivo, per celebrare l’inizio del 2025 con i brani più iconici della disco music.

Un viaggio musicale attraverso venti canzoni leggendarie (Disco Inferno, Never Can Say Goodbye, Celebration, Relight My Fire, Don’t Let Me Be Misunderstood, Le Freak, We Are Family, Girls Just Want To Have Fun, Self Control, In Alto Mare, Crying At The Discoteque, Venus, Hot Stuff, What Is Love, The Rhythm Of The Night, Rumore, Born To Be Alive, Walk Like An Egyptian, You Are The One That I Want, Y.M.C.A.), accompagnate da coreografie spettacolari ed effetti speciali ad hoc realizzati appositamente per l’occasione. Una serata indimenticabile, che ha segnato la conclusione perfetta di una tournée destinata a entrare nella storia.

“Travolta da un affetto incredibile”

“Sono grata per tutto ciò che questi due anni mi hanno regalato – ha commentato Laura Pausini dal palco di Messina -. Ho messo tutta me stessa in questo tour e in questo progetto, sono stata travolta da un affetto incredibile, e da risultati che hanno dato a questi 31 anni di carriera una nuova grande spinta per chiedere a me stessa sempre di più, per condividere sempre di più con il pubblico che è rimasto al mio fianco in ogni momento, tanto da fare nostro ogni singolo traguardo. Nulla di tutto quello che finora mi è successo è scontato, nulla è dovuto, e questo mi porta con la mente a tutto ciò che in futuro arriverà, a nuovi progetti, nuove idee, diverse strade da percorrere, e all’attesa di farmi travolgere ancora da ciò che mi spaccherà il cuore a metà, come sempre. Grazie ad ogni singola persona che ha scelto la mia voce, il mio modo di essere e di fare musica e ha fatto con me anche solo una parte di questo viaggio incredibile”.