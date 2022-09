Messina. Domenica a Villa Dante "Giochi senza quartiere 2022" - Tempostretto

Calcio balilla umano, arrampicata, gladiatore, tiro al canestro, ultimo in piedi e calcio freccette. Potranno partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 12 e i 30 anni per rappresentare la municipalità di appartenenza

Domenica 18 settembre, alle ore 15.30, a Villa Dante, si svolgerà la manifestazione “Giochi senza Quartiere 2022”, evento realizzato in sinergia tra gli Assessorati Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Rapporti con le Municipalità.

La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Francesco Gallo e degli assessori, alle Politiche Giovanili, Liana Cannata; ai Rapporti con le Municipalità, Massimiliano Minutoli; alla Cultura, Enzo Caruso; Presidenti e Consiglieri delle Municipalità.

“Giochi senza Quartiere 2022 – ha spiegato il sindaco Basile – trova la mia più ampia condivisione in quanto coinvolge le sei circoscrizioni secondo quanto è stato dichiarato in campagna elettorale e ricordo anche che la visita ai quartieri è stata una delle mie prime iniziative da neo sindaco. Significativa inoltre la scelta del logo che raffigura l’abbraccio all’intero territorio in perfetta sintonia con l’obiettivo dell’Amministrazione comunale”.

Il vicesindaco Gallo ha aggiunto che “Questa manifestazione è un’occasione per fare incontrare i giovani delle sei Municipalità per integrarsi e confrontarsi attraverso lo spirito di una sana competizione. Giochi senza Quartiere 2022 è la prima edizione, certamente ne seguiranno altre”.

Su quest’ultimo aspetto l’assessore Minutoli ha ipotizzato che “In futuro si potrebbero coinvolgere anche le associazioni sportive. Si tratta di un evento che unisce i giovani e li identifica col proprio territorio attraverso il senso di appartenenza”.

Aperto ai giovani tra i 12 e i 30 anni

“Con questa iniziativa, ed altre che seguiranno, – ha dichiarato l’assessora Cannata – intendiamo rivolgere a tutti gli studenti l’augurio di un buon inizio di anno scolastico e favorire, al contempo, il ritorno alla socializzazione attraverso il gioco e lo sport, dopo questi difficili anni di pandemia. L’obiettivo è ripensare le aree della città per la cultura, lo sport e il tempo libero, così come evidenziato in uno dei tavoli tematici tenuto a Palazzo Zanca, per far riappropriare i giovani degli spazi cittadini favorendone il legame con il territorio. Potranno partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 12 e i 30 anni per rappresentare la municipalità di appartenenza. Auspichiamo, come Amministrazione comunale, che i ‘Giochi senza Quartiere’ diventino nel corso degli anni un atteso e partecipato appuntamento annuale cittadino”.

Sei giochi di abilità

L’assessore Caruso ha concluso gli interventi dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, evidenziando che “Questa iniziativa consentirà una sana competizione tra i giovani della nostra città e come ogni prima edizione è in una fase sperimentale che in futuro potrà essere integrata”. Giochi senza Quartiere 2022 si svolgerà attraverso sei grandi giochi di abilità: calcio balilla umano, arrampicata, gladiatore, tiro al canestro, ultimo in piedi e calcio freccette; la squadra che otterrà il maggior punteggio vincerà un trofeo che avrà diritto di esporre nella sede istituzionale della propria municipalità. Tutti i giocatori saranno comunque premiati con una medaglia di partecipazione e ciascuna municipalità riceverà una targa ricordo. Sorteggiati oggi i colori delle magliette per la partecipazione delle sei Circoscrizioni: I, nero; II, bianco; III, verde; IV, blu scuro; V, arancione; VI, royal.