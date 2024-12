Messina, droga a Mangialupi. Chi sono i 4 arrestati. I NOMI

Lunedì il faccia a faccia col giudice per le 4 persone arrestate dopo l'irruzione della Polizia in un'abitazione del quartiere fortino

Messina – Sono stati convocati dal giudice Eugenio Fiorentino per lunedì prossimo le quattro persone fermate dalla Squadra Mobile dopo l’irruzione in un’abitazione di Mangialupi, dove i poliziotti hanno trovato e sequestrato armi e droga. Si tratta di Massimo Fama d’Assisi, 53 anni, Nunzio Micali (35), Antonino Di Pietro (18) e Antonino Vernuccio (19). I quattro, al momento in cella al carcere di Gazzi, affronteranno l’udienza di convalida assistiti dai difensori, gli avvocati Salvatore Silvestro, Antonello Scordo e Rosa Guglielmo.

Il blitz della Polizia

In casa di D’Assisi i poliziotti hanno hashish, marijuana e cocaina, poi materiale solitamente utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga e banconote di vario taglio, che sono state sequestrate insieme alle sostanze stupefacenti perché ritenute frutto dell’attività di spaccio. In cantina è stata trovata e sequestrata una pistola a gas, a tamburo, con cartuccia esplosa camerata e munizionamento di vario calibro.

La centrale dello spaccio

L’abitazione era stata trasformata in una vera e propria centrale dello spaccio, secondo gli investigatori, tanto che era stato montato un imponente servizio di video monitoraggio per sorvegliarne il perimetro. Escamotage che non ha impedito agli uomini della Mobile, diretti da Vittorio La Torre, di sorprendere il proprietario dell’immobile e gli altri con lui, facendo scattare la perquisizione.