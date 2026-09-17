Messina. È morto Umberto Famà, ex comandante dei vigili urbani

È stato a capo della polizia municipale a Messina, Milazzo, Taormina e Villafranca. Il ricordo del Silpol

MESSINA – Ha guidato la polizia municipale a Messina, Milazzo, Taormina e Villafranca Tirrena. Addio all’ex comandante Umberto Famà, messinese, morto a 81 anni, con formazione all’Accademia militare di Modena.

Così lo ricorda il Silpol, Sindacato italiano lavoratori polizia locale: “Ci lascia Umberto Famà, già comandante a Villafranca, Milazzo, Taormina e anche della polizia municipale di Messina. Umberto è stato un grande professionista e anche segretario provinciale di Messina, ma anche dirigente regionale della Sicilia e dirigente nazionale del Silpol. Uomo con forte attaccamento alla professione, si è speso negli anni, e in tutte le realtà che ha diretto, per la crescita della categoria e il suo fare sindacato è stato punto di rifermento per tanti, avendone sempre ricercato le condizioni di crescita, sviluppo con quella inclinazione categoriale connotata da una forte umanità. Anche dopo la quiescenza è rimasto sempre legato a questa nostro mondo, speranzoso come tanti, dell’esito positivo di tante battaglie e dei riconoscimenti dovuti. Il Silpol, in tutte le sue componenti, si stringe in un grande e fraterno abbraccio alla famiglia”.