Messina. Festa del Primo Maggio alla spiaggia del Ringo

Nuove iniziative per celebrare insieme la Festa dei lavoratori

MESSINA – Si arricchisce di attività il programma della Festa del Primo Maggio alla spiaggia del Ringo, organizzata dall’Associazione Centro Storico in compartecipazione con l’Amministrazione comunale di Messina. L’iniziativa nasce con l’intento di offrire alla cittadinanza un’opportunità di socializzazione e condivisione in occasione della Festa dei Lavoratori, valorizzando al contempo il litorale ritrovato di viale della Libertà, reso nuovamente fruibile grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale nella riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani e dei siti cittadini.

L’evento si svolgerà giovedì 1 maggio, dalle 10 alle 21, e vedrà il coinvolgimento di molte realtà associative e sportive del territorio.

Tra le attività previste: la Lega Navale Italiana – Sezione di Messina, con il coordinamento di Alessandro Billè, promuoverà la vela, illustrando i principi base della disciplina e offrendo prove pratiche a bordo della Malupa Serendipity, imbarcazione di proprietà della Messina Social City, accessibile anche a persone con disabilità; la Ssd Windsurf Club Messina, con gli istruttori guidati da Tommaso Landi, proporrà dimostrazioni e avvicinamento al windsurf; mentre le associazioni New Studio Fitness e Aikitai Italia, coordinate dai maestri Mario e Andrea Patania e dal maestro Venturella, allestiranno un tatami per presentazioni di tecniche di difesa personale, judo e karatè. A queste si aggiungono le attività già annunciate e in programma: animazione per bambini a cura di Messina Social City; beach volley organizzato dalla Società Sportiva Team Volley; e DJ set & musica dal vivo con Maurizio Presente e i Miscela Due.

Una giornata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e della valorizzazione degli spazi urbani ritrovati, per celebrare insieme la Festa dei lavoratori.