 Accoltella il marito a Natale, 49enne convocata dal giudice

Accoltella il marito a Natale, 49enne convocata dal giudice

Alessandra Serio

Accoltella il marito a Natale, 49enne convocata dal giudice

Tag:

sabato 27 Dicembre 2025 - 12:20

All'interrogatorio la donna chiarisce i motivi dell'aggressione. E' accusata di tentato omicidio

Messina – E’ stata interrogata la 49enne di Faro Superiore arrestata dai carabinieri per aver accoltellato il marito. La donna, comparsa davanti al giudice Nunzio De Salvo che dovrà decidere se confermare il carcere e l’accusa di tentato omicidio, si è difesa affermando che non voleva ferirlo gravemente.

La lite, l’aggressione e il ferimento

I carabinieri del Nucleo Radiomobile l’hanno fermata, di concerto con il pubblico ministero Minniti, la sera di Natale, dopo che era stata lei stessa a chiamare i soccorsi per il marito, appena ferito con un grosso coltello da cucina.

Quando i militari sono arrivati hanno trovato l’uomo in un bagno di sangue. Il 118 lo ha portato all’ospedale Papardo, dove è stato ricoverato e i medici si sono riservati la prognosi. Le sue condizioni sono molto critiche e si trova in Rianimazione.

Il movente del tentato omicidio

L’aggressione è scattata dopo una lite. Adesso sarà il giudice che dovrà decidere se cristallizzare o meno l’accusa di tentato omicidio e se tenere la donna in carcere.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Per un Natale di resistenza tra il mondo in fiamme e le nostre periferie
Sanità siciliana, Cuffaro resta ai domiciliari
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED