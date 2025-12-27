Accoltella il marito a Natale, 49enne convocata dal giudice

All'interrogatorio la donna chiarisce i motivi dell'aggressione. E' accusata di tentato omicidio

Messina – E’ stata interrogata la 49enne di Faro Superiore arrestata dai carabinieri per aver accoltellato il marito. La donna, comparsa davanti al giudice Nunzio De Salvo che dovrà decidere se confermare il carcere e l’accusa di tentato omicidio, si è difesa affermando che non voleva ferirlo gravemente.

La lite, l’aggressione e il ferimento

I carabinieri del Nucleo Radiomobile l’hanno fermata, di concerto con il pubblico ministero Minniti, la sera di Natale, dopo che era stata lei stessa a chiamare i soccorsi per il marito, appena ferito con un grosso coltello da cucina.

Quando i militari sono arrivati hanno trovato l’uomo in un bagno di sangue. Il 118 lo ha portato all’ospedale Papardo, dove è stato ricoverato e i medici si sono riservati la prognosi. Le sue condizioni sono molto critiche e si trova in Rianimazione.

Il movente del tentato omicidio

L’aggressione è scattata dopo una lite. Adesso sarà il giudice che dovrà decidere se cristallizzare o meno l’accusa di tentato omicidio e se tenere la donna in carcere.