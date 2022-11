Il Messina Futsal continua a vincere ed è terzo in classifica - Tempostretto

La vittoria in casa del Real Termini (2-5) proietta il Messina Futsal sul podio del girone H della Serie B

TERMINI IMERESE – Il Messina Futsal ha calato il tris di vittorie, quinto risultato utile di fila, nel campionato di serie B di calcio a 5, imponendosi per 5-2 sul campo del Real Termini. Un successo, nell’ottava di campionato, che ha confermato le qualità e, soprattutto, il crescendo di consapevolezza della squadra allenata da Salvatore Battiato.

Messina Futsal bravo nell’imporre il proprio gioco in trasferta e capace di reagire nei momenti complicati dei match. A segno per i giallorossi i due stranieri Everton Guarnieri e Morad Malouk (doppietta per entrambi), a cui si aggiunge Benny Costanzo.

In virtù di questa affermazione, il Messina Futsal è salito sul podio “virtuale” del torneo con 14 punti in 7 gare disputate, avendo già osservato il turno di riposo. A fine anno le prime tre saranno promosse direttamente, sabato prossimo al PalaMili arriva la capolista Città di Palermo.

Real Termini – Messina Futsal 2-5

I giallorossi cominciano con il giusto piglio e, dopo essere passati in svantaggio per la rete di Fuschi, ribaltano la situazione grazie alla doppietta dell’onnipresente brasiliano Everton Guarnieri e al gol del 3-1 firmato dal bomber Benny Costanzo.

Nella ripresa, sale in cattedra il marocchino-spagnolo Morad Malouk (foto in evidenza), andando, anche lui, due volte a bersaglio. Il guizzo ancora di Fuschi serve ai combattivi locali soltanto per ridurre il passivo. Nella porta dei peloritani passaggio di “testimone”, a partita in corso, tra Federico Venuto, espulso nel primo tempo, e Simone Fiumara. Da segnalare, inoltre, l’esordio del giovane Dario Vasi (classe 2004).

Risultati 8ª giornata

Città di Palermo – Megara Augusta 5-1

Ecosistem Lamezia – Casali del Manco 3-2

Arcobaleno Ispica – Mascalucia C5 2-2

Drago Acireale – Mirto 3-2

Real Termini – Messina Futsal 2-5

Monreale – Villaurea 3-6

Classifica girone H

Città di Palermo 19 punti

Ecosistem Lamezia 17 punti

Messina Futsal 14 punti

Megara Augusta 13 punti

Città di Acri e Mirto 11 punti

Drago Acireale, Mascalucia C5 e Monreale 10 punti

Casali del Manco 9 punti

Villaurea 8 punti

Real Termini 3 punti

Arcobaleno Ispica 1 punto

