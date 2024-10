Messina Futsal in trasferta a Bari per la seconda giornata

Dopo l'esordio vincente in casa in Serie A2 la formazione peloritana attesa questo pomeriggio dalla sfida contro il Bitonto

MESSINA – Prima trasferta stagionale per il Messina Futsal, che affronterà oggi (sabato 19 ottobre, ndr) il Futsal Bitonto nella 2ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Dopo la vittoria casalinga all’esordio contro il Mazara Futsal, i giallorossi si sono allenati, in settimana, con massimale impegno ed il morale alto al “PalaLaganà” con l’obiettivo di fornire una buona prestazione anche in Puglia. Sfideranno un avversario che, pur perdendo sul campo del quotato Futsal Canicattì, ha confermato di avere un organico valido e completo in ogni reparto e voglioso di riscattarsi davanti ai propri sostenitori.

Il tecnico dei peloritani Salvatore Battiato avrà a disposizione gli stessi uomini della prima uscita, poiché l’unico assente è l’infortunato laterale Antonino D’Angelo, che sta, comunque, per rientrare in gruppo. La partita, che inizierà alle ore 16, è in programma al “Pala La Forgia” di Bari per via dell’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport a Bitonto. Arbitreranno il match i signori Andrea Pulimeno di Roma 1 e Pasquale Giaquinto di Ostia Lido (cronometrista Sergio De Gennaro di Molfetta).

Programma 2ª giornata girone D: Città di Acri-Futsal Canicattì; Futsal Mazara-Audace Monopoli; Sammichele-Soverato Futsal; Futsal Bitonto-Messina Futsal; Gear Piazza Armerina-Canosa; Ecosistem Lamezia-Castellana.

