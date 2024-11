Messina, grave incidente sul viale Giostra. Semafori in tilt?

Auto contro scooter, due giovani in codice rosso. In zona i semafori erano in tilt

Messina – Sono stati trasportati al Policlinico i due giovani coinvolti nell’incidente avvenuto dopo le 18 sul viale Giostra. I due ragazzi, a bordo di uno scooter che si è scontrato con un’auto, sembrano in condizioni serie. L’impatto è avvenuto all’altezza di Monte Scuderi.

Per cause al vaglio della Polizia Municipale, lo Yamaha TMax condotto da un giovanissimo ha impattato l’Alfa Romeo Mito guidata da una donna. Il ciclista e la ragazza in sella con lui sono stati sbalzati dal sellino, lui finendo sull’asfalto lei rotolando sotto l’auto. Il 118 li ha soccorsi ed è scattata la corsa in ospedale. Per la conducente del veicolo, invece, tanta paura ma soltanto una contusione alla mano.

La sezione Infortunistica dei Vigili urbani ha effettuato i rilievi sul posto che hanno evidenziato il tentativo di frenata dello scooter. Inevitabile però l’impatto. Al vaglio anche la segnalazione dei residenti sul fatto che i semafori della zona fossero in tilt.