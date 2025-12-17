 Messina. Il Liceo Modica festeggia 90 anni con la settimana del "We Lab You"

Messina. Il Liceo Modica festeggia 90 anni con la settimana del “We Lab You”

Redazione

Messina. Il Liceo Modica festeggia 90 anni con la settimana del “We Lab You”

mercoledì 17 Dicembre 2025 - 10:15

Serie di appuntamenti con focus sulla prevenzione alla ludopatia e alla tossicodipendenza

Dal 16 al 22 dicembre 2025 l’istituto “Stelio Vitale Modica” si anima con laboratori, incontri e performance che parlano ai ragazzi e con i ragazzi. Grafica digitale, fotografia, prevenzione, danza, talento e dialogo: una settimana all’insegna della crescita, dell’ascolto e della partecipazione attiva”.

Il liceo linguistico di via I Settembre celebra i 90 anni dalla sua fondazione.

Cinque giorni di attività intense con il We Lab You, che quest’anno punta tutto sulla prevenzione alla ludopatia e alla tossicodipendenza. Temi molto caldi in questi giorni in città che saranno affrontati con gli studenti da esperti.

Primo appuntamento con Valentina Ragio, di Puli-Amo Messina che ha parlato ai ragazzi di Grafica digitale, e con Marco Pignataro, sempre di Puli-Amo Messina, che ha spiegato WordPress.

Mercoledì We Lab You prosegue con “Più giochi Più perdi (è matematico). Parliamo di Ludopatia con le psicologhe Daniela Milano e Francesca Giorgianni. A seguire Mariagrazia Panagia parlerà del suo libro “Lunfardo e Tango”. Subito dopo ci sarà un’esibizione del maestro e tecnico federale di Danza argentina, Javier Guiraldi e Mariagrazia Panagia.

Giovedì 18 dicembre We Lab You prosegue con la quinta edizione del Modica Padel Tour al Messina Padel Village.

Venerdì 19 dicembre Valentina Smeraldi parlerà di fotografia. A seguire In-Dipendenti, Anna Maccari e Carmen Siracusa della Lelat di Messina, parleranno di prevenzione alla tossicodipendenza. Al termine la quarta edizione del Modica’s got talent, a cura degli studenti.

We Lab You chiuderà con il dibattito aperto dei docenti dell’Istituto. A seguire festa e musica.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Ponte sullo Stretto. Il “tesoretto” revocato e i fondi statali che finiscono in tutta Italia
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED