Messina. Il Liceo Modica festeggia 90 anni con la settimana del “We Lab You”

Serie di appuntamenti con focus sulla prevenzione alla ludopatia e alla tossicodipendenza

Dal 16 al 22 dicembre 2025 l’istituto “Stelio Vitale Modica” si anima con laboratori, incontri e performance che parlano ai ragazzi e con i ragazzi. Grafica digitale, fotografia, prevenzione, danza, talento e dialogo: una settimana all’insegna della crescita, dell’ascolto e della partecipazione attiva”.

Il liceo linguistico di via I Settembre celebra i 90 anni dalla sua fondazione.

Cinque giorni di attività intense con il We Lab You, che quest’anno punta tutto sulla prevenzione alla ludopatia e alla tossicodipendenza. Temi molto caldi in questi giorni in città che saranno affrontati con gli studenti da esperti.

Primo appuntamento con Valentina Ragio, di Puli-Amo Messina che ha parlato ai ragazzi di Grafica digitale, e con Marco Pignataro, sempre di Puli-Amo Messina, che ha spiegato WordPress.

Mercoledì We Lab You prosegue con “Più giochi Più perdi (è matematico). Parliamo di Ludopatia con le psicologhe Daniela Milano e Francesca Giorgianni. A seguire Mariagrazia Panagia parlerà del suo libro “Lunfardo e Tango”. Subito dopo ci sarà un’esibizione del maestro e tecnico federale di Danza argentina, Javier Guiraldi e Mariagrazia Panagia.

Giovedì 18 dicembre We Lab You prosegue con la quinta edizione del Modica Padel Tour al Messina Padel Village.

Venerdì 19 dicembre Valentina Smeraldi parlerà di fotografia. A seguire In-Dipendenti, Anna Maccari e Carmen Siracusa della Lelat di Messina, parleranno di prevenzione alla tossicodipendenza. Al termine la quarta edizione del Modica’s got talent, a cura degli studenti.

We Lab You chiuderà con il dibattito aperto dei docenti dell’Istituto. A seguire festa e musica.