Messina. Il valore del cibo in ospedale, lunedì incontro al Papardo - Tempostretto

Si parlerà di pratiche gastronomiche capaci di assicurare benessere a chi vive la malattia nella quotidianità

Lunedì 29 maggio alle ore 15 si svolgerà al Policlinico di Palermo e all’ospedale Papardo di Messina (Aula Formazione) il terzo incontro del progetto “Chef in ospedale” per scoprire nuovi stili di vita e pratiche culinarie, rispettose del gusto e della salute.

Il progetto ha come obiettivo la promozione della conoscenza e l’assunzione della consapevolezza del valore del cibo e dell’alimentazione all’interno dell’ambiente ospedaliero.

L’iniziativa, nella sua seconda edizione, è in capo all’Unità di gestione dei rischi e qualità del Policlinico di Palermo, guidata dal prof. Alberto Firenze, anche commissario del Papardo di Messina.

Il pesce e la dieta mediterranea

Il terzo incontro affronterà il tema del pesce e della dieta mediterranea, prendendo in considerazione la correlazione tra alimentazione e salute, attraverso interventi di specialisti e la preparazione/degustazione di ricette in versione salutistica. Partner scientifici del progetto sono l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo, l’Istituto Idimed e l’Associazione cuochi pasticceri di Palermo, ed è accreditato per i crediti formativi in medicina (Ecm). Il terzo incontro, avrà inoltre il supporto della Fondazione ITS Albatros di Messina, dell’Associazione Blu Lab Academy di Alfio Visalli, del Museo dell’acciuga e delle arti marinare di Aspra, nonché la collaborazione di Fish Stop di Michelangelo Balistreri e “tusibio”.

Si parlerà del pesce azzurro Mediterraneo e delle sue caratteristiche nutrizionali, della sicurezza e della filiera ittica, dell’alimentazione e dei suoi correlati con le patologie oncologiche.

Relazioneranno: Ildegarda Campisi, nutrizionista; Francesca Cerami, psicologa; Anna Russo, oncologa. A seguire saranno preparate e degustate le ricette della salute.

A Messina

Nelle cucine di Messina “Sgombro su crema di fave al finocchietto con cubetti di pane di tumminia tostato con cremoso al ragusano e Tartelletta al pomodoro con ricotta aromatizzata al basilico e sardina” a cura dello chef Fabio Armanno dell’Associazione cuochi pasticceri Palermo, con l’assistenza degli alunni dell’Its Albatros di Messina – corso Chef Salutistico.

A Palermo

Nell’aula Furnari dell’Unità di Urologia di Palermo sarà presentata la Focaccia con acciuga di Aspra di Michelangelo Balistreri che intratterrà gli astanti con momenti di riflessione e aneddoti tratti dal Museo. Arricchirà l’incontro la presentazione del Corso di Istruzione Tecnica Superiore “Cibo salutistico 4.0 – Tecnico Superiore esperto in cucina salutistica dello storico Its Albatros di Messina a cura del presidente Antonina Sidoti, docente dell’Università degli Studi di Messina, e la degustazione guidata di “Cocuzza preziosa” con l’intervento della consulente Roberta Romano. In chiusura, la presentazione del libro “Sardine e Acciughe di Sicilia” di Franco Andaloro.

Benessere per chi vive la malattia

Un pomeriggio trascorso insieme ai pazienti e ai loro familiari, al personale medico e paramedico ma soprattutto una occasione unica per acquisire conoscenze e apprendere pratiche gastronomiche capaci di assicurare benessere a chi vive la malattia nella quotidianità.



“Questa importante iniziativa tra ospedali impegnati sul fronte comune del dialogo tra salute e alimentazione – dichiara il commissario Alberto Firenze – pone al centro il paziente e l’impegno dei medici nel diffondere la cultura della corretta alimentazione. Una consapevolezza che può essere esportata in tutte le case per una vita sana senza rinunce al gusto”.