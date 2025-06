Messina, il XIV Torneo di Scoutball oltrepassa anche lo Stretto

Lo sport degli Scout ha coinvolto diversi gruppi della città e della provincia, oltre a delegazioni provenienti da Bologna e da Brescia, con la partecipazione di ragazzi dai 7/8 anni fino a Capi educatori

MESSINA – Ormai diventato un punto di riferimento per la Zona dello Stretto, e non solo, il Torneo di Scoutball, organizzato dal Gruppo Scout Messina 13 (che ha sede presso la Parocchia di Pompei), ha visto nei giorni 31 maggio e 1 giugno, la partecipazione di circa 300 giocatori. 300 che si sono contesi il trofeo in palio, sfidandosi lealmente nei campetti della Parrocchia di Pompei: all’evento hanno assistito, entusiasti, oltre 400 spettatori.

Erano iscritte 34 squadre, suddivise nelle categorie : Lupetti/Coccinelle, Esploratori/Guide e le squadre unificate formate da Rovers e Scolte/ Capi. Oltre ai Gruppi Messina 1, Messina 2, Messina 3, Messina 5, Messina 10, Messina 14, Messina14, Ganzirri e Milazzo 2, era presente la St. Brescia, vincitrice del Premio Fairplay nel Torneo Adriatic Scoutball Trophy di Pesaro, e una delegazione del Torneo di Bologna: presenze che rimarcano la diffusione del linguaggio Scout. La Squadra del Messina 13, vincitrice del I° premio a Messina (nell’immagine in evidenza), andrà a giocare a Pesaro e la Squadra che si è aggiudicata il Premio Fairplay, il Messina 10, è stata invitata al Torneo che si svolgerà a Bologna.

Lo scopo educativo della manifestazione

Daniele Caliri, Capo e organizzatore tra gli altri dell’evento, ha affermato che si verificherà una trasferta tra le squadre formate da Scout che si sono incontrate in questi giorni: infatti il Messina 13 parteciperà al Torneo di Pesaro mentre il Messina 10 al Torneo Fairplay di Bologna. “È uno sport per gli Scout ma, attraverso di esso, vogliamo far passare il messaggio che lo Sport e lo Scoutismo possono essere vettori dei valori in cui crediamo”.

Capi Scout del Messina 13: Daniele Caliri, Michele Salvo e Tanino Parlato

L’evento è stato, come sempre, molto partecipato: ormai da 16 anni, eccetto i due in cui è stato sospeso a causa del Covid, rappresenta un momento importante di condivisione per gli Scout della Città e della provincia. “Siamo felici che tutto si sia svolto bene”, aggiuge Simone Giannetto, giovane Capo Scout e organizzatore. “Il Torneo si stato vissuto con lealtà e spirito Scout ed anche quest’anno c’è stato il desiderio di tutti i partecipanti di vincere ma soprattutto di giocare e stare insieme: questo è alla base dello Scoutismo. Siamo soddisfatti che il Torneo stia diventando sempre più importante, espandendosi anche al di fuori della Sicilia: i visi gioiosi dal più piccolo dei Lupetti al più grande dei Capi valgono gli sforzi di noi organizzatori”.

Michele Salvo, Capo Scout, auspica che, in questo particolare momento storico in cui si manifestano nella nostra società gravi disagi giovanili, le Istituzioni guardino con attenzione e sostengano le attività di volontariato che sono a supporto dei giovani del nostro territorio. Il Torneo ha assunto una valenza educativa, promuovendo i valori dello Scoutismo attraverso il gioco: favorire la fratellanza, creare relazioni autentiche, educare al rispetto delle persone e delle regole, valorizzare il gioco di squadra, rafforzando il senso di appartenenza al movimento Scout.

I vincitori del Torneo di Scoutball

Messina 3 vincitore categoria E/G

A trionfare nella branca L/C è stato il Messina 10, davanti al Messina 14 e al Messina 5.

Tra gli E/G ha vinto il Messina 3, davanti al Messina 10 e al Messina 13.

Infine nella categoria R/S è Comunità Capi ha vinto il Messina 13, davanti al Messina 3 e al Messina 4 mentre, classificato al quarto posto, il Messina 10 ha vinto il premio Fairplay.

Messina 1o vincitore categoria L/C

Tra gli organizzatori: Simone Giannetto, Daniele Caliri, Marco Ferretti, Benedetto Quinci, Tanino Parlato e Davide Scuderi. Arbitri delle partite, a sostegno degli organizzatori, sono stati Riccardo Mantineo, Alberto Fulco, Gabriele La Fauci, Emanuele Carlo, Agostino Morabito, Peppe Manganaro, Fabrizio Randazzo e Salvatore Principato, quest’ultimo storico organizzatore delle prime due edizioni del Torneo.