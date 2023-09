Messina in "guerra" su cordoli e isole pedonali ma il tema vero è l'interesse generale - Tempostretto

I conflitti tra cittadini, organizzazioni e istituzioni rimandano all'assenza di una visione collettiva. Ogni parte pensa solo al proprio "orticello"

MESSINA – In democrazia il conflitto e la dialettica sono fondamentali. Ed è un peccato che le forze politiche siano così deboli nella nostra città. Tuttavia, il dibattito scatenato, prima sul tema isola pedonale e ora sui cordoli, sembra riflettere non le dinamiche del confronto democratico, anche aspro, ma quello della “guerra di tutti contro tutti”. Spesso gli scontri tra cittadini, organizzazioni, rappresentanti delle varie categorie e istituzioni rimandano all’assenza di una visione collettiva. Ogni parte pensa solo al proprio “orticello” e prevale una conflittualità sterile.

Allora il vero nodo è questo: Messina, violentata e annientata sul piano edilizio ambientale e paesaggistico, stenta a riconoscersi in qualsiasi idea di comunità. Visione del futuro, diritti e doveri, legittimi interessi di parte in un quadro d’interesse generale possono prevalere su un’esplosione di tanti “io” scatenati? O il processo di militarizzazione da social delle opinioni singole non contempera alcuna idea di comunità? E il rischio reale è di confondere cause ed effetti e non individuare i veri problemi. Ad esempio, la crisi economica del commercio solo in minima parte può avere una connessione con l’isola pedonale.

Così scrivevo il 10 agosto: “A Messina va avviata una nuova stagione di diritti e doveri. Da una parte, gli amministratori devono abituarsi a non considerare una lesa maestà qualsiasi critica. È un loro dovere la cura del territorio. E, in attesa che la politica si rianimi e investa su idee e classi dirigenti, ideologie (non è una parolaccia) e valori, appare necessaria una nuova consapevolezza in termini di cittadinanza e responsabilità. Sull’altro versante, basta cultura del piagnisteo: noi cittadini, quando (sia chiaro) non siamo soffocati dai bisogni e da una marginalità periferica a cui decenni di malgoverno ci hanno assuefatti, possiamo fare la differenza”.

Tuttavia, il pungolo, la critica e la costante attenzione, così come l’operato di chi governa, devono trovare un’armonia tra punto di vista individuale e colletivo, interesse dei singoli e generale, istanze delle varie categorie e visione comunitaria. Solo così Messina avrà un futuro.

