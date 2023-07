Messina. Incendio a Mili San Pietro, il fuoco vicino alle case VIDEO - Tempostretto

Nella frazione collinare le fiamme risultano non lontane dalle abitazioni

MESSINA – Dai vigili del fuoco fanno sapere che la situazione è sotto controllo. Tuttavia, gli incendi continuano in diverse zone della città e in particolare a Mili San Pietro, dove un lettore ha inviato foto e video di adesso. Come si evince dalle immagini, il fuoco è vicino alle abitazioni.

Come ogni estate, l’impegno di Vdf e forestali è davvero impegnativo e l’amministrazione comunale ha lanciato un appello ai cittadini: “Siate tutti sentinelle, combattiamo insieme i piromani”.

