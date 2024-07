Messina. Incendio in una cabina Enel provoca black out in centro

Sul posto vigili del fuoco e tecnici MESSINA – Lungo black out in centro questo pomeriggio a Messina, causato di un incendio nella cabina di trasformazione Enel di via Santa Maria La Porta, all’incrocio con corso Cavour. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e due squadre dell’Enel. Le operazioni sono state seguite anche dal vicepresidente della IV Municipalità Renato Coletta: “Tutti gli esercizi del corso Cavour e del corso Garibaldi alimentati dalla cabina e dotati di serrande con automazione, sono rimasti chiusi – ha raccontato Coletta – e si registrano disagi ai bar della zona ed alla vicina farmacia”. Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile sito di E-Distribuzione, relativo alle ore 19.01, i clienti rimasti senza fornitura di energia elettrica sarebbero 343. L’interruzione è avvenuta alle 16.09. Aggiornamento ore 19.45: il servizio è stato ripristinato.