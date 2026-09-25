 Messina. Incidente in via don Blasco, morta la 17enne che era rimasta gravemente ferita

Messina. Incidente in via don Blasco, morta la 17enne che era rimasta gravemente ferita

Redazione

Messina. Incidente in via don Blasco, morta la 17enne che era rimasta gravemente ferita

venerdì 25 Settembre 2026 - 11:15

La giovane passeggera del motorino è deceduta al Policlinico in seguito alle ferite riportate nello scontro

Non ce l’ha fatta Rebecca Galli, la 17enne rimasta gravemente ferita ieri in un incidente in via don Blasco. La ragazza, che viaggiava come passeggera su un motorino condotto da un 16enne, è deceduta nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina dopo aver lottato per tutta la notte in condizioni disperate.

L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra la rotatoria del viale Europa e quella di via Santa Cecilia. Per cause ancora al vaglio della sezione Infortunistica della polizia municipale, il motorino che procedeva in direzione sud ha invaso la corsia opposta, scontrandosi violentemente con una Volkswagen Taigo che marciava in direzione nord.

A seguito del violento impatto, la diciassettenne è stata sbalzata dalla sella, finendo la sua corsa contro un’auto parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che l’hanno trasportata d’urgenza al Pronto soccorso. Il conducente dell’auto è stato assistito in ospedale in stato di choc e senza lesioni gravi, mentre il ragazzo alla guida del motorino ha riportato una frattura seria e diverse contusioni.

Dal pomeriggio di ieri e per l’intera nottata, familiari, compagni di scuola e amici si sono radunati in massa davanti all’area di Rianimazione e al Pronto soccorso del Policlinico, stringendosi in un dolore profondo che questa mattina ha trovato il suo tragico epilogo, segnando un altro doloroso capitolo nella drammatica sequenza di incidenti registrata in città nell’arco di quest’anno.

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