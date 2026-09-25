ExpoArte dei Due Mari 2026: taglio del nastro inaugurale nella Cripta del Duomo

Dodici sedi espositive tra Messina e Reggio Calabria per raccontare, attraverso l’arte, i legami e le nuove “Connessioni” tra le due sponde dello Stretto

È tutto pronto per l’ExpoArte dei Due Mari 2026 che sarà inaugurato domani, sabato 26 settembre, a partire dalle ore 18.30 nella Cripta del Duomo, coinvolgendo vari siti di interesse. La manifestazione, che si concluderà il prossimo 25 ottobre, e che ha come fil rouge il tema delle “Connessioni”, coinvolgerà le due sponde dello Stretto, con 12 sedi espositive – 9 a Messina e 3 a Reggio Calabria – e apertura dei siti calabresi dal 3 al 18 ottobre.

L’ExpoArte, con mostre dedicate alla pittura, alla scultura, alla fotografia e alle installazioni con diversi eventi collaterali in programma, è promossa da Gianfranco Pistorio e Stefania Arcidiacono, rispettivamente presidente e vicepresidente della Biennale d’Arte di Messina. All’inaugurazione dell’ExpoArte, interverranno il sindaco, Federico Basile; l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso; il delegato arcivescovile per la Basilica Cattedrale, mons. Roberto Romeo; il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo e la giornalista Letizia Lucca, madrina dell’evento.

Dopo la prima inaugurazione nella Cripta, seguirà alle 20, il concerto “Corde per la Pace”, a cura di Ars Nova, con un Ensemble giovanile di chitarre, dirette dal maestro Alessandro Monteleone. Alle 19.30 a Palazzo Zanca, inaugurazione della mostra fotografica “Connessioni | Sguardi”, mentre alle 20.30 a Palazzo dei Leoni sarà la volta della mostra fotografica “Connessioni | Linguaggi”. Alle 21 al Monte di Pietà inaugurazione dell’esposizione di pittura, scultura e installazioni, seguita dallo spettacolo “Anime al Sud”, ideato, scritto e diretto da Carla Luvarà, sul palco con Alessandro Acciaro, anche lui protagonista di The Voice Senior 2025. Le voci saranno sostenute dalle chitarre dello stesso Acciaro e di Tano Foti con la partecipazione straordinaria dell’attore Gianni Di Giacomo.

Domenica 27 settembre, alle 17,30 al Tempio di Cristo Re, gestito dall’associazione Roccaguelfonia – Cristo Re, si terrà l’inaugurazione della mostra di Pittura, scultura e installazioni e alle 18.30 al Palacultura, a cura del Cnr, sarà possibile ammirare “Aquae – Il futuro è nell’oceano”, un’imponente mostra interattiva di altissimo valore scientifico, per la prima volta in Sicilia. L’offerta culturale dell’evento sarà arricchita da tre sezioni espositive collaterali: la mostra fotografica e divulgativa “Obiettivo Scienza”, firmata Cnr; la Wunderkammer “Francesco Costa”, costituita da una selezione di reperti naturalistici, a cura di BCsicilia e “Tecnologie per il mare”, esposizione di apparecchiature scientifiche fornite dalle sedi Cnr-Irbim di Messina e Capo Granitola.

Venerdì 2 ottobre alle 16 inaugurazione della mostra “Senza Testimone” a cura di collettivo 4 che a seguire promuoverà il Convegno “Verificare lo sguardo: Arte, scienza e intelligenza artificiale”. Alle 19, a cura dell’Ammi si terrà l’assise “Le Neuroscienze e la Musicoterapia”. L’ExpoArte si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura, del Cnr, degli Assessorati ai Beni Culturali e all’identità siciliana e al Turismo, sport e spettacolo, del Consiglio regionale della Calabria, del Museo regionale “Maria Accascina”, dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, dei Comuni di Messina e Reggio Calabria, delle Arcidiocesi e delle Camere di commercio di Messina e Reggio e di 52 tra enti, ordini professionali e associazioni che fanno capo alle due sponde dello Stretto.