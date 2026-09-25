Messina. Non rispetta il divieto di avvicinamento all’ex compagna, 38enne arrestato due volte in 24 ore

La sera stessa del provvedimento di divieto era in casa dell'ex compagna e il pomeriggio dopo l'aveva avvicinata di nuovo

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato in flagranza di reato, per due volte nell’arco di 24 ore, un 38enne messinese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna.

Lo scorso 15 settembre il 38enne era stato denunciato per una serie di reiterate vessazioni – sia fisiche, che psicologiche – che aveva compiuto nel tempo ai danni dell’ex convivente, e il 22 settembre era stata applicata una misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla persona offesa.

La sera stessa i Carabinieri delle Stazioni di Camaro e Faro Superiore avevano provato invano a contattare telefonicamente la donna per assicurarsi che non vi fossero anomalie, senza risposta.

Pertanto si sono subito recati a casa sua, sorprendendovi il 38enne, che è stato quindi arrestato in flagranza e sottoposto agli arresti domiciliari in un’altra casa. Il pomeriggio seguente i carabinieri hanno rintracciato di nuovo il 38enne mentre avvicinava l’ex compagna. E’ stato quindi arrestato di nuovo e portato al carcere di Messina Gazzi in attesa di decisione del giudice.