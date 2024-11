Messina, la Biblioteca regionale celebra Sebastiano Timpanaro

Giornata di studi sul filologo originario di Tortorici nel centenario della nascita

Si terrà lunedì 18 novembre alle 17, nella sala Lettura della Biblioteca regionale Universitaria di Messina, la presentazione del volume: “Giornata di Studio Sebastiano Timpanaro nel centenario della Nascita (1923-2023)”, a cura di Lucietta Di Paola e Anna Di Giglio, “Margaritae XIII”, Accademia fiorentina di papirologia e di studi del mondo antico.

Intellettuale raffinato e filologo

Sebastiano Timpanaro, la cui famiglia era originaria di Tortorici, è stato un intellettuale raffinato, filologo, scrupoloso nelle indagini sui testi, senza mai spingersi in interpretazioni idealistiche e fine critico, con preferenza per approfondimenti e analisi storiche che considerino il contesto culturale e sociale in cui sono state scritte le opere degli autori trattati.

Giornata di studi su Sebastiano Timpanaro

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali delle autorità presenti e della direttrice, l’avvocata Tommasa Siragusa, che formulerà l’introduzione al volume, fungendo poi da moderatrice. Sarà relatrice la professoressa Paola Radici Colace, già ordinario di filologia classica presso UniMe. Saranno presenti le curatrici, professoressa Lucietta Di Paola, già associato di Storia romana UniMe e la dottoressa Anna Di Giglio dell’Università di Foggia e codirettrice della Collana “Margaritae” con il professor Rosario Pintaudi, già Ordinario di Papirologia UniMe e co direttore della collana.