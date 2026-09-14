 Messina. Lavori all'impianto fognario, possibili disagi

Messina. Lavori all’impianto fognario, possibili disagi

Redazione

Messina. Lavori all’impianto fognario, possibili disagi

lunedì 14 Settembre 2026 - 17:30

Fermo tecnico all'impianto Santa Cecilia. Amam avvisa: "Possibili sversamenti"

Messina – Stop all’impianto di sollevamento fognario di Santa Cecilia per quattro ore, nella giornata di oggi lunedì 14 settembre. L’Amam avvisa i cittadini che saranno possibili criticità, in particolare sversamenti fognari.

Stop all’impianto, quando e dove

Il fermo temporaneo dell’impianto di sollevamento fognario è necessario per consentire l’esecuzione di un intervento urgente di riparazione del sistema di pompaggio delle acque reflue verso il depuratore, fa sapere la società comunale, che stima in 4 ore il tempo necessario per completare l’intervento e ripristinare della normale funzionalità le pompe. Durante l’arco dei lavori il fermo tecnico dell’impianto potrebbe determinare temporanee criticità nella gestione dei reflui, con possibili fenomeni di sversamento.

Lavori alla rete fognaria, le procedure Amam

Amam ha già attivato tutte le procedure previste, provvedendo alla preventiva comunicazione ad Arpa Sicilia e alla Capitaneria di Porto, affinché le autorità competenti siano tempestivamente informate e possano adottare gli eventuali provvedimenti di propria competenza – spiega la partecipata in una nota ufficiale.

Tecnici a lavoro, quali sono le operazioni

I tecnici di Amam sono impegnati nell’esecuzione dell’intervento e seguiranno costantemente l’evoluzione delle operazioni, con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità dell’impianto e contenere gli effetti connessi al temporaneo fermo.

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