 Ss113, lavori nella galleria Calavà: senso unico alternato fino al 10 febbraio 2027

Ss113, lavori nella galleria Calavà: senso unico alternato fino al 10 febbraio 2027

Redazione

Ss113, lavori nella galleria Calavà: senso unico alternato fino al 10 febbraio 2027

lunedì 14 Settembre 2026 - 17:00

Gli interventi scatteranno domani

GIOIOSA MAREA – Per consentire l’esecuzione dei lavori all’interno della galleria “Calavà I”, nel territorio comunale di Gioiosa Marea, a partire da domani, 15 settembre 2026, e fino al 10 febbraio 2027 sarà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, tra il km 84,900 e il km 85,700.

L’intervento interessa un tratto della statale inserito in uno dei contesti naturalistici e paesaggistici più suggestivi della costa tirrenica messinese, caratterizzato dall’incontro tra il mare, i rilievi dei Nebrodi e un territorio di particolare pregio ambientale.

Galleria Calavà

La galleria “Calavà I” rappresenta un’infrastruttura di particolare importanza per la mobilità locale e per i collegamenti lungo la fascia costiera settentrionale della Sicilia. La SS113 costituisce infatti un asse viario fondamentale per i comuni del comprensorio, assicurando la continuità degli spostamenti quotidiani e contribuendo all’accessibilità di un territorio a forte vocazione turistica.
I lavori sono finalizzati a garantire sempre più elevati standard di sicurezza, funzionalità e percorribilità dell’infrastruttura.

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