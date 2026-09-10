 Messina. Lo stadio "Celeste" è agibile: autorizzata una capienza massima di 4.900 spettatori

Messina. Lo stadio “Celeste” è agibile: autorizzata una capienza massima di 4.900 spettatori

Gianluca Santisi

Messina. Lo stadio “Celeste” è agibile: autorizzata una capienza massima di 4.900 spettatori

giovedì 10 Settembre 2026 - 18:36

Parere favorevole dalla Commissione Comunale di Vigilanza. Domenica primo match tra Messana Riviera e Athletic Gioiosa

MESSINA – Lo stadio Celeste è agibile. La Commissione Comunale di Vigilanza ha infatti espresso parere favorevole all’agibilità per 4.900 spettatori. A darne notizia è il sindaco Federico Basile. “Si conclude oggi – ha detto Basile – un complesso iter iniziato due anni fa che ci ha permesso di riportare lo storico impianto nelle condizioni necessarie per tornare ad accogliere il pubblico. A 22 anni dalla partita della promozione in serie A del Messina, e dopo un lungo periodo di chiusura, domenica sarà riaperto lo stadio con la partita d’esordio del campionato di Eccellenza fra il Messana Riviera e l’Athletic Gioiosa. Il Celeste torna a vivere. E con lui torna a vivere un altro pezzo della storia sportiva di Messina”, conclude il sindaco.

I 4.900 spettatori per cui è stata concessa l’agibilità saranno così suddivisi: 2 mila posti in Tribuna A centrale, 2 mila e 700 in Curva sud e 200 posti per il settore ospiti. 

2 commenti

  1. Forse 10 Settembre 2026 22:44

    Al solito capienza limitata. Vergogna! Giunta e consiglio, incapaci e poco amorevoli verso Messina, specchio della maggioranza dei suoi abitanti.

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  2. Andrea 11 Settembre 2026 08:39

    4.900 spettatori…. e meno male che è agibile!

    Se serviva per i concerti, magicamente si otteneva la capienza al completo. 😂

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    Reply

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