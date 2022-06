Messina. Martedì la presentazione del romanzo "Lo spazio dentro" di Luca Raffaelli - Tempostretto

Nella piazzetta Morabito, di fronte alla libreria Mondadori, l'autore dialogherà con il fumettista Lelio Bonaccorso

MESSINA – S’intitola “Lo spazio dentro” e racconta il dialogo costante fra un uomo e una donna. Martedì 28 giugno, alle 18:30, la libreria Mondadori Bookstore Ciofalo organizza presso la piazzetta Morabito, attorno alla fontana Senatoria, la presentazione del romanzo di Luca Raffaelli “Lo spazio dentro” (Edizioni Mincione). Converserà con l’autore Lelio Bonaccorso, fumettista e illustratore messinese.

Un romanzo sull’amore e sul senso dell’intimità

Raffaeli è uno dei massimi esperti italiani nel mondo del fumetto e del cinema d’animazione e, in questa prima opera per adulti, analizza debolezze, emozioni e bisogni di due persone nel pieno della loro maturità nella forma in cui possono essere esposti, l’anonimato. Un uomo e una donna si ritrovano su una chat dove annullano ciascuno la propria forma di solitudine imbastendo dialoghi serrati, di giorno in giorno sempre più necessari. Non si conoscono personalmente, evitano con cura di fornire coordinate. Col tempo i loro scambi si approfondiscono, prendono spessore e profondità: la loro intimità si fa più forte di giorno in giorno aprendo ciò che essi definiscono varchi, spazi inattesi di conoscenza del sé e dell’altro.

Tra colpi di scena e momenti di commozione, una domanda scorre costante tra le pagine del libro: ma siamo sicuri di sapere cosa sia l’amore?

L’autore: tra fumetti, giornalismo, libri per ragazzi e festival d’animazione

L’autore, Luca Raffaelli, è scrittore, autore, sceneggiatore e giornalista, brillante penna per «Lanciostory» (rubrica Nuvolette) e «la Repubblica». Ha diretto un cortometraggio animato, “Due punti”, che è entrato in concorso in numerosi festival internazionali, e ha anche scritto una canzone per Mina, “Ninna pà ”.

Racconta Raffaeli: “Con una sorta di impegno donchisciottesco ho fatto dei fumetti un impegno primario. Da sempre considerati arte di serie B, invece io ci vedo la meraviglia assoluta. Dietro c’è tutta la profondità della vita.”

Così ha scritto le introduzioni di più di seicento libri a fumetti per «la Repubblica– L’espresso», e ha pubblicato per Tunué “Le anime disegnate. Il pensiero nei cartoon dai Disney ai giapponesi e oltre”(I ed. Castelvecchi, II ed. minimum fax 2005), un libro diventato testo di riferimento per chiunque si occupi di animazione in Italia. Nel 2018 è stato ristampato, in versione riveduta e aggiornata, da Tunué.

Ha pubblicato due libri per bambini, “Un fantasma in cucina” e “Gianga e Perepè” (Arnoldo Mondadori Editore) e per Einaudi Ragazzi, il romanzo comico “Enrichetto Cosimo alla ricerca del manga mangante”, con i disegni di Andrea Cavallini.

Raffaeli ha pure pubblicato “Il fumetto” (Il Saggiatore – Flammarion), in cui passa in rassegna i diversi formati in cui si propone la nona arte, tracciandone la storia centenaria, e nel 2009 “Tratti e ritratti, i grandi personaggi del fumetto da Alan Ford a Zagor” (Minimum Fax) in cui raccoglie, ampiamente rivedute, 78 introduzioni ai volumi delle collane “I classici del fumetto” e “I classici del fumetto serie oro”.

Non solo, dopo aver guidato per tre anni la crescita esponenziale del Festival “Cartoombria”, per anni è stato direttore artistico di “Romics, Festival del fumetto e dell’animazione” della Fiera di Roma, ed è stato direttore artistico de “La città incantata, Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo” e soprattutto ha creato “Castelli Animati”, Festival internazionale del cinema d’animazione di Genzano. Un piccolo festival indipendente, nato con pochi mezzi, che è diventato teatro dell’animazione mondiale, punto di riferimento e palcoscenico di tante sorprese e miracoli.