Messina, oggi il “Trofeo Padre Annibale”. Il percorso nel centro città

Cinque giri per un totale di 6 km, la partenza alle 18:30 davanti alla statua di Sant'Annibale in via Cesare Battisti

MESSINA – Patrocinata dal Comune di Messina, si svolge domenica 30 giugno la XXV edizione del “Trofeo Padre Annibale”. La manifestazione di corsa su strada sotto l‘egida della Federazione Italiana di Atletica leggera (Fidal) è organizzata dall’associazione di volontariato Sant’Antonio e Sant’Annibale dei Rogazionisti, con la collaborazione dell’Asd Polisportiva Europa Messina.

La partenza sarà data alle ore 18.30 e i giri del percorso, che gli atleti dovranno percorrere, sono 5 per un totale di 6 Km. Il percorso si snoderà sulle vie Cesare Battisti, con partenza ed arrivo all’altezza della statua di Sant’Annibale, fino all’intersezione con la via Tommaso Cannizzaro, inversione di marcia, vie Cesare Battisti, Nicola Fabrizi, Giurba, Santa Marta, piazza Lo Sardo, A. Martino fino all’intersezione con via Santa Cecilia con inversione di marcia sulla via Cesare Battisti. Un centinaio gli atleti iscritti che provengono da tutta la provincia messinese e dalla vicina Calabria.