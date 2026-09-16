Messina. Oggi lutto cittadino per i funerali della famiglia Leone

I fratelli Carmelo, Rosa e Sara Leone e Santino Magazzù, marito di Rosa, sono morti nel crollo del palazzo di Pistunina, lo scorso 30 luglio

Messina si stringe nel dolore per i funerali dei fratelli Carmelo, Rosa e Sara Leone e di Santino Magazzù, quattro delle sei vittime rimaste coinvolte nel crollo della palazzina di via La Pira, a Pistunina, avvenuto lo scorso 30 luglio. Per la giornata di oggi il sindaco Federico Basile ha proclamato il lutto cittadino, disponendo una serie di interventi per testimoniare la vicinanza dell’intera comunità ai familiari afflitti da questo grave lutto.

Le esequie solenni si tengono alle 10:30 nella Basilica Cattedrale. Alle celebrazioni partecipa anche il Gonfalone della Città di Messina, listato a lutto, come simbolo di vicinanza istituzionale. In tutti gli edifici pubblici e a Palazzo Zanca le bandiere restano esposte a mezz’asta per l’intera giornata, mentre le manifestazioni pubbliche previste in concomitanza con la cerimonia sono state sospese.

L’Amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza, i commercianti, i lavoratori degli uffici pubblici e le varie realtà associative della città a osservare un minuto di silenzio alle 10:30, momento in cui hanno inizio le esequie nel Duomo. Un gesto collettivo di raccoglimento per ricordare le vittime della tragedia, che fa seguito al lutto cittadino già indetto lo scorso 7 agosto per i funerali di Alessandra Frazzica, la più giovane delle vittime. Non ancora trovato, infine, il corpo dell’ultima vittima, Lairu Warnakulasuriya, che lavorava come domestico a casa Leone.