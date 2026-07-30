Messina. Crolla una palazzina a Pistunina: ci sono feriti e sei dispersi

Sul posto soccorsi e forze dell'ordine. Il sindaco ha attivato il Coc

MESSINA – Una palazzina a tre piani che ospitava esercizi commerciali e abitazioni è parzialmente crollata questo pomeriggio a Pistunina. L’ipotesi che sta prendendo corpo è che a provocare il crollo sia stata un’esplosione dovuta ad una fuga di gas o allo scoppio di una bombola. Ma tutte le circostanze sono ancora al vaglio. La priorità in questo momento è cercare i dispersi: sei secondo le fonti ufficiali ma il numero potrebbe salire. Sul posto, subito dopo il crollo, un massiccio spiegamento di soccorritori e forze dell’ordine. L’edificio, ubicato sulla SS114, risulta letteralmente sventrato. Tre feriti sono stati trasportati in ospedale, uno solo è in codice rosso.

Secondo le prime informazioni raccolte, al piano terra dell’edificio erano in corso lavori di manutenzione. Si tratta della palazzina che ospitava l’ex negozio di elettrodomestici Leone. La stessa famiglia Leone abitava in alcuni appartamenti al piano superiore. Per consentire le operazioni di soccorso, la Ss114, nel tratto dove si è verificato il crollo, è stata chiusa. Si è verificata anche una perdita di gas e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

Le condizioni dei feriti

I feriti sono stati trasportati al Policlinico e al Piemonte. Entrambi gli ospedali hanno attivato il Peimaf (Piano di emergenza interno per il massiccio afflusso di feriti). Richiamati medici e personale di servizio.

Sul luogo del crollo è stato allestito un presidio sanitario per prestare le prime cure ai feriti.

Attivato il Coc

A seguito del crollo parziale della palazzina, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per assicurare il coordinamento delle attività di assistenza e il necessario supporto alle persone coinvolte.

Contestualmente sono stati attivati anche i Servizi sociali del Comune di Messina, che sono a disposizione per fornire assistenza e supporto a eventuali persone coinvolte e alle famiglie interessate dall’emergenza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la Polizia Municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

“Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità impegnate nell’emergenza – dichiara il sindaco Basile –. L’attivazione del COC e dei Servizi sociali consentirà di garantire ogni forma di supporto e vicinanza alle persone coinvolte, mettendo a disposizione tutte le risorse comunali necessarie”.

Basile: “Il mio primo pensiero alle famiglie coinvolte”

“Nel primo pomeriggio una palazzina di Pistunina è stata interessata da un crollo parziale che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato causato dall’esplosione di una bombola di gas. Il mio primo pensiero va alle persone coinvolte e alle loro famiglie, che in queste ore stanno vivendo momenti di grande paura e apprensione. Mi sto recando sul posto per seguire personalmente l’evolversi della situazione”, così il sindaco Federico Basile.



“Sono già intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area. Ho disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) – ha aggiunto il sindaco di Messina – per garantire il necessario supporto alla popolazione e coordinare tutte le attività di assistenza. Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza. L’assessorato alle Politiche sociali ha inoltre attivato i servizi comunali dedicati al supporto delle famiglie interessate, mettendo a disposizione ogni strumento utile per affrontare questa fase di emergenza e garantire loro la necessaria assistenza”.

Schifani e Siracusano: “Grazie ai soccorritori”

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha telefonato al sindaco di Messina Federico Basile per avere un aggiornamento diretto sulla grave esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina in città.



“Ho voluto sentire personalmente il sindaco Basile – ha detto Schifani – per essere aggiornato su quanto accaduto. Seguo con grande apprensione l’evolversi della situazione e desidero esprimere la mia vicinanza ai feriti, ai loro familiari e a tutta la comunità messinese. Ringrazio i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale sanitario e tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso. La Regione è pronta a garantire ogni supporto che dovesse rendersi necessario”.

Anche Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, ha espresso la sua “più sincera solidarietà ai feriti, ai familiari delle persone coinvolte a quanti risultano ancora dispersi nel crollo di una palazzina a Messina”.

“In queste ore di grande apprensione, la città si stringe attorno a loro con speranza e vicinanza. Un sentito ringraziamento ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, al personale sanitario e a tutti i soccorritori che stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di ricerca e assistenza”, ha aggiunto.

Musolino: “Ore di drammatica apprensione”

“Esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia totale vicinanza ai feriti e alle famiglie dei dispersi in questa terribile tragedia che ha colpito la nostra comunità a Pistunina”, dichiara la senatrice messinese di Italia Viva – Casa Riformista Dafne Musolino. “In queste ore di drammatica apprensione, voglio inoltre manifestare la mia solidarietà e un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, al personale sanitario e a tutti i volontari impegnati senza sosta nelle difficili operazioni di soccorso e assistenza”.

Rinviati lo sciopero dei dipendenti comunali e il Congratulation Day

Sia lo sciopero dei dipendenti comunali (previsto domani 31 luglio) sia il Congratulation Day, l’evento dedicato agli studenti delle scuole superiori che si sono distinti nel loro percorso, sono stati rinviati a data da destinarsi. La decisione dei sindacati da una parte e dell’amministrazione dall’altra è stata presa dopo i fatti di oggi pomeriggio.

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