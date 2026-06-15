Messina. Ordine degli Ingegneri, c’è il commissario

Chi è il sanremese Gianni Rolando, nominato dal ministro Nordio dopo la crisi interna e le dimissioni di Trovato

Gianni Rolando il commissario dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, nominato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. L’ingegnere sanremese, già presidente dell’Ordine locale e candidato a sindaco della sua città, ha 90 giorni per convocare la nuova assemblea e procedere all’elezione dei nuovi organismi di rappresentanza. Nello stesso periodo dovrà provvedere agli affari correnti e alle urgenze.

Ingegneri in crisi, che cos’è accaduto

Santi Trovato

La partita è ora tutta interna. Entro tre mesi sono gli ingegneri messinesi che devono comporre la frattura che ha portato allo scioglimento dell’Ordine, dopo le dimissioni ad aprile di 13 componenti del direttivo su 15. Dopo le elezioni di Trovato è stato presentato reclamo al Consiglio nazionale che disponeva che il nuovo presidente e la squadra avrebbe dovuto fermarsi per un mandato. Pur non in accordo con l’interpretazione del CnI, Trovato e i suoi si sono dimessi “..in modo poi da ripartire con serenità. E con piena legittimazione elettorale”, aveva detto l’ingegnere.