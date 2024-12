Messina, “per smaltire un divano devo aspettare due mesi”

Una cittadina lamenta lunghe attese per il ritiro di Messina Servizi, che rassicura: "Rdurremo i tempi"

MESSINA – Smaltire i rifiuti, a Messina, sta diventando un grosso problema. Soprattutto se si parla di rifiuti ingombranti con ritiro presso il proprio domicilio. Una cittadina, però, ne segnala le lunghe attese. “Devo smaltire un divano. Sono andata sul sito di Messina Servizi e ho preso appuntamento, che è stato fissato per giorno 30 gennaio 2025. Mi sembra assurdo che per smaltire un divano devo aspettare due mesi”, spiega.

“Il servizio deve essere migliorato”

Prosegue la cittadina. “Ho provato a chiamare il numero verde per capire e reclamare la tanta attesa per il ritiro. Dopo otto lunghi minuti al telefono di voce preregistrata, la chiamata si è interrotta. È caduta la linea. Ho riprovato anche una seconda e terza volta, ma niente. Tra l’altro, ho chiamato in orario di ufficio. Questo servizio deve essere migliorato. Siamo costretti, a fronte di un servizio pubblico, a dover chiamare a pagamento qualcuno con un furgone che possa trasportarli fino all’isola ecologica”.

Sull’argomento abbiamo ricevuto pure un’altra segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare la situazione che persiste ormai da mesi. Quella del ritiro degli ingombranti da parte di Messina Servizi. Prenotando il ritiro il 29 novembre, un ventilatore con piantana rotto, mi hanno dato come prima data utile quasi due mesi dopo. Ed è così per tutti perchè pochi giorni fa anche mia madre ha prenotato il ritiro di alcune porte e anche a lei hanno risposto di aspettare circa due mesi. Ritengo che sia un servizio discutibile per chi come me paga puntualmente tutte le tasse. Sopratutto per chi non ha la possibilità di tenere ingombranti in casa per 2 mesi”.

Messina Servizi: “Ridurremo i tempi”

Contattata da Tempostretto, la presidente (dimissionaria) di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, rassicura: “Ridurremo i tempi. Il servizio funziona e le domande sono tante. Ma verremo incontro ai cittadini”.