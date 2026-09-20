 Messina, ragazzini imbrattano piazzetta Stella Maris ma poi la ripuliscono

Messina, ragazzini imbrattano piazzetta Stella Maris ma poi la ripuliscono

Redazione

Messina, ragazzini imbrattano piazzetta Stella Maris ma poi la ripuliscono

domenica 20 Settembre 2026 - 14:17

Hanno chiesto scusa per l'azione vandalica e sono pronti a diventare "custodi" della piazza riqualificata. La soddisfazione del sindaco Basile

MESSINA – “Ci sono storie che ci sorprendono e ci emozionano, perché dimostrano che anche da un errore può nascere un’occasione di crescita e partecipazione. Nei giorni scorsi, la piazzetta Stella Maris, realizzata attraverso lo strumento della democrazia partecipata, era stata vandalizzata. Alcuni ragazzi avevano imbrattato i muri, danneggiando il decoro di questo spazio pubblico. Accompagnati dai propri genitori e con il coinvolgimento della consigliera della Circoscrizione Antonella Scaramuzzino, hanno scelto di assumersi le proprie responsabilità. Lunedì, durante un incontro a Palazzo Zanca, ho ricevuto i ragazzi che hanno chiesto scusa a tutta la città, dando avvio a un percorso concreto per rimediare. Sabato sono tornati nella piazzetta, accompagnati anche dall’assessora al Decoro Liana Cannata, per ripulire il muro imbrattato e la fontana. Da questo incontro è nato un patto: diventare i custodi della piazzetta, mantenerla pulita e promuovere nuove iniziative per preservare il decoro della città”. Questo il racconto del sindaco di Messina Federico Basile.

Continua il primo cittadino: “Un ringraziamento alla consigliera Antonella Scaramuzzino e ai genitori, che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso. Lunedì MessinaServizi interverrà per sistemare la pavimentazione antitrauma, completando gli interventi di ripristino. Grazie a questi ragazzi per aver trasformato le scuse in un gesto concreto e per aver dimostrato che riconoscere un errore e impegnarsi per rimediare è un modo importante di contribuire alla vita della propria città. Perché una città più bella e rispettata nasce dalla responsabilità, dalla partecipazione e dalla cura condivisa dei luoghi che appartengono a tutti”.

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