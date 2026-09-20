A Vasco Rossi il Taormina Legend Award, “orgoglioso per il premio alla carriera”

Ieri la prima edizione dei Taormina Music Awards al teatro antico. Il saluto a distanza della rockstar emiliana, che si sta riprendendo da un piccolo intervento

TAORMINA – “Nella straordinaria cornice del Teatro Antico di Taormina prende il volo il nuovo grande evento della musica italiana e internazionale: Taormina Music Awards. Sono felice e orgoglioso di ricevere il prestigioso premio alla carriera. Non potrò essere presente fisicamente ma… stay tuned (rimani sintonizzato, n.d.r.)”. Così Vasco Rossi commenta sui social il conferimento del Taormina Legend Award, consegnato dalla presidente della Fondazione Taormina Arte, Valeria Brancato, e dalla vicesindaca Alessandra Collura. In video la rockstar emiliana, che si sta riprendendo da un piccolo intervento, si è detto “felice e orgoglioso per il premio.

Ieri sera è stato premiato inoltre Marco Masini e hanno animato la serata, tra gli altri, Alessio Bondì, Serena Brancale, Diodato, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Mille e Willie Peyote

“Un premio 25 anni dopo la mia esibizione al teatro antico di Taormina per il Festivalbar”

Mette in evidenza: “Mi ha particolarmente colpito la motivazione: le mie canzoni, dopo tanti anni, non appartengono più soltanto a me, ma sono diventate parte della vita e della storia di intere generazioni.

E questa è forse la soddisfazione più grande che possa avere uno che scrive canzoni. C’è poi una coincidenza speciale: quest’anno ricorrono 25 anni dalla mia esibizione al Teatro Antico di Taormina per il Festivalbar, rimasta nel cuore e nella memoria della città. E Taormina ha deciso di fare una cosa bellissima: dal 1° settembre le vie del centro storico saranno attraversate dai versi delle mie canzoni, creando un percorso dedicato alla mia musica. In pratica… mi sparpagliano per Taormina. Grazie a Taormina per questo affetto, per questo riconoscimento e soprattutto per aver scelto di celebrare le mie canzoni. Perché alla fine sono sempre loro che vanno in giro al posto mio”.

La motivazione del premio firmata Città di Taormina e Fondazione

“Gentile Vasco,

a nome della Città di Taormina e della Fondazione Taormina, desideriamo esprimerLe la nostra più sincera stima e gratitudine per il contributo straordinario che, nel corso di oltre quarant’anni di carriera, ha offerto alla musica italiana e alla cultura del nostro Paese.

Le Sue canzoni hanno accompagnato intere generazioni, raccontando sogni, passioni, fragilità e libertà, diventando parte integrante della memoria collettiva nazionale. La Sua storia artistica rappresenta uno dei percorsi più significativi e autentici della musica contemporanea italiana.

Nel 2026 ricorre inoltre il venticinquesimo anniversario della Sua ultima esibizione al Teatro Antico di Taormina, avvenuta nel 2001 nell’ambito del Festivalbar. Un appuntamento rimasto nel cuore della nostra comunità e di migliaia di appassionati che ancora oggi ricordano quella serata come uno dei momenti più significativi della storia musicale della città.

Per tali ragioni, il Comune di Taormina e la Fondazione Taormina hanno deciso di conferirLe il “Taormina Legend Award”, prestigioso riconoscimento alla carriera istituito nell’ambito della prima edizione del Taormina Music Awards – La Notte dei Centauri, in programma il prossimo 19 settembre 2026 presso il Teatro Antico di Taormina”.

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