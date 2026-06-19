Messina, scatta il piano anti movida selvaggia

Vertice in Prefettura. Ecco le misure per un'estate sicura e anti baccano.

Vertice in Prefettura, in vista dell’estate, per varare le misure anti movida selvaggia in città e provincia. Al tavolo della Prefetta Cosima Di Stani, il Questore, i comandanti dei Carabinieri, Guardia di Finanza,Vigili del Fuoco, Capitanerie di Porto di Messina e Milazzo, il sindaco della Città Metropolitana di Messina Federico Basile e i primi cittadini, o i loro delegati, di Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Letojanni, Lipari, Milazzo, Patti, Roccalumera, Rometta, Sant’Agata di Militello, Santa Teresa di Riva, Spadafora, Taormina e Villafranca Tirrena, i rappresentanti dell’Asp, dell’Arpa e di Confesercenti.

Safety e security insieme ai sindaci

Obiettivo è stato quello di approfondire e condividere idonee misure in materia di safety e security, anche alla luce della modifica normativa che trasferisce ai comuni le funzioni di polizia amministrativa relative a rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni per spettacoli e manifestazioni pubbliche. Per garantire il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo da parte delle forze di Polizia, soprattutto durante i fine settimana, è stata avanzata la richiesta di unità di personale aggiuntivo da impiegare nei territori a maggiore impatto turistico. Il Comitato per l’Ordine e la sicurezza punta poi sulla video sorveglianza nelle zone die locali e, per prevenire risse e disordini, insieme alle pattuglie opererà anche personale dei Vigili del Fuoco, ASP e Arpa. Allertati i sindaci perché assicurano la vigilanza sulle strade attraverso la polizia locale mentre la Polizia stradale monitorerà le adiacenze delle discoteche anche per verificare l’eventuale abuso di alcol o stupefacenti.

La sicurezza partecipata

Da quest’anno anche gli esercenti saranno chiamati ad avere un ruolo. L’associazione di categoria è stata sollecitata a coinvolgere i gestori privati nel rispetto delle norme di sicurezza e garantendo un’adeguata sorveglianza: i bodyguard dovranno essere adeguatamente formati e dovranno essere rigorosi i divieti di vendita di alcolici ai minorenni e la violazione dei parametri sulle emissioni sonore.

No al nomadismo del sabato sera

Gli amministratori locali presenti hanno manifestato l’impegno ad una programmazione condivisa volta ad armonizzare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di intrattenimento per scongiurare il così detto nomadismo” nei vari paesi da parte degli avventori dei locali e il rappresentante di Confesercenti ha positivamente accolto l’invito a sensibilizzare gli esercenti all’adozione di comportamenti virtuosi al fine di prevenire potenziali comportamenti antisociali.