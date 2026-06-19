 Messina, scatta il piano anti movida selvaggia

Messina, scatta il piano anti movida selvaggia

Alessandra Serio

Messina, scatta il piano anti movida selvaggia

venerdì 19 Giugno 2026 - 18:55

Vertice in Prefettura. Ecco le misure per un'estate sicura e anti baccano.

Vertice in Prefettura, in vista dell’estate, per varare le misure anti movida selvaggia in città e provincia. Al tavolo della Prefetta Cosima Di Stani, il Questore, i comandanti dei Carabinieri, Guardia di Finanza,Vigili del Fuoco, Capitanerie di Porto di Messina e Milazzo, il sindaco della Città Metropolitana di Messina Federico Basile e i primi cittadini, o i loro delegati, di Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Letojanni, Lipari, Milazzo, Patti, Roccalumera, Rometta, Sant’Agata di Militello, Santa Teresa di Riva, Spadafora, Taormina e Villafranca Tirrena, i rappresentanti dell’Asp, dell’Arpa e di Confesercenti.

Safety e security insieme ai sindaci

Obiettivo è stato quello di approfondire e condividere idonee misure in materia di safety e security, anche alla luce della modifica normativa che trasferisce ai comuni le funzioni di polizia amministrativa relative a rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni per spettacoli e manifestazioni pubbliche. Per garantire il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo da parte delle forze di Polizia, soprattutto durante i fine settimana, è stata avanzata la richiesta di unità di personale aggiuntivo da impiegare nei territori a maggiore impatto turistico. Il Comitato per l’Ordine e la sicurezza punta poi sulla video sorveglianza nelle zone die locali e, per prevenire risse e disordini, insieme alle pattuglie opererà anche personale dei Vigili del Fuoco, ASP e Arpa. Allertati i sindaci perché assicurano la vigilanza sulle strade attraverso la polizia locale mentre la Polizia stradale monitorerà le adiacenze delle discoteche anche per verificare l’eventuale abuso di alcol o stupefacenti.

La sicurezza partecipata

Da quest’anno anche gli esercenti saranno chiamati ad avere un ruolo. L’associazione di categoria è stata sollecitata a coinvolgere i gestori privati nel rispetto delle norme di sicurezza e garantendo un’adeguata sorveglianza: i bodyguard dovranno essere adeguatamente formati e dovranno essere rigorosi i divieti di vendita di alcolici ai minorenni e la violazione dei parametri sulle emissioni sonore.

No al nomadismo del sabato sera

Gli amministratori locali presenti hanno manifestato l’impegno ad una programmazione condivisa volta ad armonizzare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di intrattenimento per scongiurare il così detto nomadismo” nei vari paesi da parte degli avventori dei locali e il rappresentante di Confesercenti ha positivamente accolto l’invito a sensibilizzare gli esercenti all’adozione di comportamenti virtuosi al fine di prevenire potenziali comportamenti antisociali.

Un commento

  1. carmelo1819 19 Giugno 2026 21:00

    …dai, si capisce che avete voglia di scherzare ! in tutto questo filosofeggiare, amnca un protagonista : iL RUMORE !!!

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Gruppo Lube inaugura un nuovo Store Creo Kitchens a Messina Gazzi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED