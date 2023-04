Messina Servizi, "avanzano" 22mila bidoni. Ma la vendita va deserta - Tempostretto

L’azienda di via Gagini aveva provato a disfarsene e recuperare i soldi spesi. Ci sarà un nuovo tentativo

21.900 bidoni per la raccolta differenziata in più. Messina Servizi ne ha troppi e quelli sono rimasti nei suoi magazzini. Ecco perché ha lanciato un avviso pubblico, con l’obiettivo di venderli ad altre società.

Il valore per ognuno dei bidoni è stimato in 25 euro, il totale è quindi una cifra vicina ai 550mila euro.

Manifestazione di interesse… deserta

Erano ammesse offerte per un minimo di mille bidoni, con multipli successivi di mille. Ma entro il 10 aprile, data ultima per inviare la propria manifestazione di interesse, non sono arrivate risposte.

Nuovo tentativo

A questo punto Messina Servizi ci riproverà, con un nuovo avviso che sarà pubblicato prossimamente, forse con un prezzo a base d’asta più basso. Erano e saranno ammesse solo offerte a rialzo, sarà la società a giudicare se convenienti o meno.