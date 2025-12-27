Torna “Giocattoli in Movimento”, l’iniziativa solidale del M5s

Si tratta di una raccolta di giocattoli da donare a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. Come partecipare

MESSINA – Si terrà oggi sabato 27 dicembre, dalle 17:00 alle 19:30, a Piazza Cairoli (angolo via Nicola Fabrizi) l’iniziativa solidale “Giocattoli in Movimento” (nella foto la raccolta dello scorso anno, ndr). Un appuntamento natalizio, organizzato in tutta Italia dal M5S, dedicato alla raccolta di giocattoli da donare a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coniugare solidarietà e sostenibilità, invitando cittadini, famiglie e bambini a donare giocattoli nuovi o in buono stato, capaci di portare un sorriso ai piccoli che vivono situazioni di fragilità. Un gesto semplice, ma carico di valore umano e sociale, che restituisce al Natale il suo significato più autentico.

“Giocattoli in Movimento mette al centro i più piccoli e le loro esigenze – ha spiegato Cristina Cannistrà, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Messina – perché donare un giocattolo significa dare attenzione, cura e speranza, soprattutto a chi vive condizioni di maggiore difficoltà. È un modo concreto per trasformare il Natale in un momento di condivisione reale”.

Sull’importanza dell’iniziativa interviene anche l’onorevole Antonio De Luca, Capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’ARS: “La solidarietà non è uno slogan, ma un impegno quotidiano. Con ‘Giocattoli in Movimento’ vogliamo lanciare un messaggio chiaro, perché nessun bambino deve sentirsi escluso, soprattutto durante le festività. È attraverso gesti semplici e collettivi che si costruisce una comunità più giusta e attenta alle fragilità e alle disuguaglianze. Ogni giocattolo donato crea unione, educando i bambini alla condivisione”.

Nel corso del pomeriggio, attivisti e portavoce del Movimento 5 Stelle saranno presenti con un banchetto informativo per accogliere le donazioni e dialogare con la cittadinanza. I giocattoli raccolti verranno successivamente distribuiti alle strutture individuate nel territorio messinese.