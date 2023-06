Messina si prepara al Tezenis Summer Festival: ecco chi canterà a Piazza Duomo - Tempostretto

Cantanti da primo posto in classifica, voci forti della musica italiana, nomi giovani e in rampa di lancio: in riva allo Stretto sbarcheranno una trentina di artisti. Ecco chi ci sarà

MESSINA – Manca poco più di una settimana al Tezenis Summer Festival, l’evento che il prossimo 16 giugno farà ballare i cittadini di Messina. Il grande concerto promosso da Radio 105 si terrà in Piazza Duomo dalle ore 20 in poi, con ingresso gratuito, e sarà condotto da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli. Gli organizzatori hanno svelato l’elenco degli artisti che si alterneranno sul palco in riva allo Stretto e ci sono anche grandi nomi della musica italiana attuale.

Annalisa il nome forte

Su tutti, il nome forte è quello di Annalisa, reduce dai successi delle hit “Bellissima” e “Mon Amour”, pronta a far scatenare i messinesi. Ma sono tanti gli artisti famosi presenti. Ci sono, ad esempio, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Emma, Irama, Mr. Rain e Rosa Chemical, questi ultimi reduci dall’exploit a Sanremo. Presenti anche Rkomi, Ana Mena, Ava, Anna & Capo Plaza, Leo Gassman e Ross Villain. In apertura dello spettacolo ci sarà un dj-set firmato Radio 105. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivrà live sui social di Radio 105.

L’elenco completo

L’elenco completo: Alvaro de Luna, Ana Mena, Annalisa, Ava, Anna & Capo Plaza, Benji + Finley, Berna, Biondo & Astol, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Emma, Federica, Il Pagante, Il Tre, Irama, Leo Gassman, Lorenzo Fragola & Mameli, Mr. Rain, Myss Keta, Piccolo G, Rkomi, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Silent Bob & Sick Budd, Wax.