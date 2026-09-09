 Messina. Il sindaco Basile dona cento libri alla Biblioteca comunale

Messina. Il sindaco Basile dona cento libri alla Biblioteca comunale

Redazione

Messina. Il sindaco Basile dona cento libri alla Biblioteca comunale

mercoledì 09 Settembre 2026 - 13:20

Il primo cittadino destina alla fruizione pubblica i libri ricevuti nel corso del mandato

Oltre cento volumi, ricevuti in dono nel corso degli anni durante l’espletamento del proprio mandato istituzionale, destinati alla fruizione collettiva. È questo il senso della consegna fatta alla Biblioteca comunale del Palacultura dal sindaco Federico Basile, accompagnato nell’iniziativa dall’assessore alla Cultura, Enzo Caruso.

I testi sono stati formalmente acquisiti dalla struttura e verranno ora avviati alla fase di catalogazione per tematiche, consentendo così la consultazione in sede per studiosi e appassionati di saggistica storica e culturale, oltre all’inserimento nel circuito del prestito per le opere di narrativa.

Basile: “Contributo per far crescere la comunità”

A spiegare lo spirito del gesto è lo stesso sindaco, sottolineando il valore pubblico dei volumi ricevuti nell’esercizio del proprio ruolo: «Un dono fatto a un sindaco è, in qualche modo, un dono fatto a tutta la città. Ancora di più quando si tratta di libri. Pagine capaci di alimentare la curiosità, aprire nuove prospettive, animare le menti e contribuire a formare le future generazioni».

La scelta di destinare i volumi alla struttura di viale Boccioni nasce dalla volontà di garantire una più ampia accessibilità al materiale librario: «Nel corso degli anni ho ricevuto diversi doni e ho pensato di dar loro una casa migliore per conservarli, che non fosse la mia libreria personale, ma quella della nostra Biblioteca comunale. Per questo oggi, insieme all’assessore alla Cultura Enzo Caruso, abbiamo consegnato oltre 100 volumi alla Biblioteca del Palacultura».

Catalogazione, consultazione e prestito al Palacultura

I volumi andranno ad arricchire il fondo della biblioteca cittadina, divisi tra materiale di studio e opere destinate alla lettura d’evasione: «I libri sono stati acquisiti e saranno catalogati per tematiche, così da poter essere consultati dagli studiosi e da chiunque sia interessato ai testi di carattere storico e culturale, ma anche messi a disposizione per il prestito quando si tratta di opere narrative».

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di promozione della lettura portate avanti dall’amministrazione comunale. «Una città che legge è una città che cresce. E oggi abbiamo voluto dare il nostro contributo, mettendo queste pagine a disposizione della comunità», conclude la nota del primo cittadino.

Un commento

  1. Messina dis-servizi (gruppo telegram e whatsapp) 9 Settembre 2026 14:14

    Ma li avrà letti?

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