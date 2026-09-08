Messina. Stretto Pride, sabato la sfilata per i diritti

Il 12 settembre raduno a piazza Antonello dalle 16.30 e partenza alle 17.30

MESSINA – Pochi giorni allo Stretto Pride 2026. Sabato 12 settembre il corteo per i diritti delle persone Lgbtqia+ tornerà ad attraversare le strade di Messina, recuperando l’appuntamento che in primavera era stato rinviato per evitare la sovrapposizione con la campagna elettorale delle amministrative.

L’attesa per il corteo di fine estate

La scelta di spostare la sfilata da giugno a settembre ha permesso di organizzare l’evento fuori dal clima politico della tornata elettorale, garantendo uno spazio interamente dedicato alla partecipazione e al dibattito sui diritti civili. La parata raccoglierà attivisti, associazioni e cittadini per una giornata di mobilitazione e festa.

Il tema e il contributo degli artisti messinesi

Il filo conduttore di questa edizione rimane lo slogan “Sulla rotta dei diritti”, ideato per legare il percorso di parità all’identità marinara della città.

A caratterizzare l’appuntamento di sabato saranno anche le magliette ufficiali dell’evento, realizzate grazie alle illustrazioni donate dai fumettisti Lelio Bonaccorso e Michela De Domenico dell’Officina del Sole. Un contributo artistico pensato per dare un’impronta visiva legata all’impegno civile della comunità locale.

Il percorso

Il raduno è previsto a piazza Antonello alle 16:30, la partenza alle 17:30 lungo corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro e la carreggiata monte di via Garibaldi, con arrivo a piazza Unione Europea (Palazzo Zanca) intorno alle 20:30.

Dalle 16 e fino al termine dell’evento, la carreggiata mare di via Garibaldi (nel tratto tra via Primo Settembre e largo Minutoli) diventerà a doppio senso di circolazione, separata da coni in gomma, per far defluire il traffico cittadino.