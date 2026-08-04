Stretto Pride Messina 2026: svelati manifesti, grafiche e maglie

A realizzare tutto sono stati gli artisti Lelio Bonaccorso e Michela De Domenico dell'Officina del Sole. L'appuntamento è per il prossimo 12 settembre

MESSINA – A poco più di un mese dall’appuntamento con lo Stretto Pride Messina 2026, la sezione locale di Arcigay Makwan ha svelato “l’identità visiva della manifestazione”. Nei giorni scorso sono stati presentati manifesti ufficiali, grafiche e maglie che accompagneranno l’evento, in programma il prossimo 12 settembre. A realizzare tutto sono stati gli artisti dell’Officina del Sole Lelio Bonaccorso e Michela De Domenico.

Appuntamento il 12 settembre

La presentazione ha visto la partecipazione di cittadini e associazioni, confermando l’interesse della città verso l’appuntamento. Da qui al 12 settembre ci saranno diverse iniziative culturali, incontri e momenti di confronto, per quello che sarà un vero e proprio percorso verso lo Stretto Pride.