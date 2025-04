Messina. Verifica di 6mila lampioni, lavori aggiudicati

Lavori di monitoraggio della stabilità dei sostegni di pubblica illuminazione ed interventi di riqualificazione dell'infrastruttura di pubblica illuminazione

MESSINA – Una verifica approfondita dello stato di conservazione di 6000 sostegni della pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale. Un intervento necessario per accertare quali strutture presentino segni di ammaloramento, corrosione o altri danni che potrebbero comprometterne la stabilità e, di conseguenza, la sicurezza dei cittadini.

La ditta aggiudicataria è la Si. Co. Edili s.r.l. di Agrigento, che ha offerto un ribasso pari a 31,8880%, per un importo complessivo di 630mila euro, ed eseguirà una serie di controlli tecnici specifici su ogni singolo palo, al fine di ottenere un quadro preciso e dettagliato delle criticità esistenti.

In dettaglio l’appalto prevede :

– 2.500 controlli visivi ai sensi della norma Uni/Ts 11479 – verrà effettuata una accurata ispezione visiva dello stato del palo annotando ogni anomalia rispetto alla condizione originaria (abrasioni, ammaccature, fori, attacchi corrosivi visibili, etc.) ed effettuate foto delle parti significative.

– 4.153 controlli strumentali ai sensi della norma Uni/Ts 11479 – Misura dello spessore residuo del palo utilizzando uno spessimetro ad ultrasuoni e Misura della velocità di corrosione effettuata tramite un corrosimetro.

Parallelamente all’attività di verifica, l’appalto prevede anche la sostituzione integrale di quei sostegni che, a seguito delle analisi, risulteranno non conformi alle normative vigenti o che rappresentino un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. E’ stata stimata la sostituzione del 10% dei sostegni verificati.

“L’obiettivo primario – dice l’assessore Francesco Caminiti – è quello di ripristinare pienamente la funzionalità e la sicurezza dell’illuminazione pubblica, un servizio essenziale per la qualità della vita e la vivibilità della nostra città, soprattutto nelle ore serali e notturne. Questo investimento rappresenta un passo concreto verso una gestione più efficiente e sicura del nostro patrimonio infrastrutturale. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta per questa Amministrazione e interventi come questo dimostrano il nostro impegno costante nel garantire servizi pubblici all’altezza delle aspettative e nel preservare il decoro e la sicurezza del nostro ambiente urbano”.