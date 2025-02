MessinAttiva ripulirà la spiaggia di Mili Marina

Appuntamento domenica 16 febbraio alle 15

Nuova raccolta in spiaggia per MessinAttiva, stavolta in zona sud, precisamente a Mili Marina (in via Nazionale, 293), dove, domenica 16 febbraio, alle 15, la raccolta sarà effettuata secondo le linee guida “Plastic pull/Raccolta della plastica”, progettato dalla società Piantando.

“Siamo stati contattati da Elena Silipigni, una abitante di Mili Marina che ha organizzato un evento su Facebook per attivarsi personalmente nella salvaguardia del “suo” territorio. Siamo sempre entusiasti per iniziative di questo tipo, poiché dimostrano la volontà di impegnarsi per migliorare la propria città e prendersi cura dell’ambiente, come facciamo noi da quattro anni. Pertanto, anche se avevamo previsto una raccolta il giorno precedente, abbiamo deciso di sostenere l’idea di Elena e partecipare alla sua iniziativa”.

Chiunque desideri unirsi è invitato a presentarsi con tutto l’amore che può offrire alla causa.

“Speriamo che sempre più cittadini si uniscano a questa causa, ispirati dalla dedizione e dall’entusiasmo di persone come Elena. Insieme, possiamo fare la differenza e garantire un futuro più sostenibile per le generazioni a venire”.