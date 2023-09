Meteo Messina: caldo e umidità condizioneranno la settimana - Tempostretto

Ecco cosa ci aspetta per questa settimana

MESSINA – Anche nei prossimi giorni continuerà a fare caldo, con le temperature massime pronte ad alzarsi ulteriormente, specialmente sulla città. Tutta colpa dell’afflusso di aria calda dall’entroterra africano, che si somma agli elevati indici di umidità relativa molto elevati.

Martedì 19 settembre 2023

Giornata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi, tendenti a divenire a tratti nuvolosi nel corso della giornata, per infiltrazioni di aria più umida in quota, che potranno generare cirri, cirrocumuli e altocumuli di passaggio (nubi stratiformi). Il clima continuerà a presentarsi caldo e umido, con le temperature massime pronte a spingersi sui +30°C +31°C e minime sui +20°C.I venti soffieranno deboli da NE sulla costa tirrenica, da deboli a moderati da N-NE sullo Stretto. Mari quasi calmi.

Mercoledì 20 settembre 2023

Tipica domenica dal clima estivo, con cieli sereni o velati e qualche nube innocua in formazione sui rilievi. Tempo ideale per stare in spiaggia o all’aperto, mitigato in parte dalle brezze termiche. Temperature massime sui +29°C +30°C, minime sui +21°C +22°C. Venti di brezza da Nord e N-NE sullo Stretto e in città, tendenti a ruotare da Sud nel pomeriggio. Mari da quasi calmi a poco mosso lo Stretto di Messina.

Giovedì 21 settembre

Ancora condizioni di bel tempo, con clima caldo e umido e temperature massime che da martedì si porteranno anche sui +31°C +32°C. Il clima caldo, con valori sopra le medie del periodo, sarà addolcito solo dal soffio delle brezze lungo la fascia costiera. Mari quasi calmi o poco mossi.